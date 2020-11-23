Другі тури: У Запоріжжі жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів.

Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні підсумки другого туру на виборах міських голів у двох із одинадцяти міст – в Ужгороді та в Бердянську.

В Ужгороді переміг чинний бурмистр Богдан Андріїв – за нього віддали голоси 51,05% мешканців міста. Конкурент із партії "Слуга народу" Віктор Щадей отримав підтримку 45,4% ужгородців.

У Бердянську жоден із фіналістів не зібрав абсолютної більшості голосів. Але переміг Віктор Баранов із партії "За майбутнє" (49,98%). Олександр Світдло із "ОПЗЖ" відстав від переможця на тисячу голосів (47,22%).

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці ЦВК у Facebook, у Слов’янську переміг Вадим Лях із "Опозиційного блоку" (60,87%). Його конкурентом був Павло Придворов із "ОПЗЖ".

У Дніпрі, згідно з прес-релізом міської ради, переміг чинний бурмистр міста Борис Філатов. Кандидат від партії "Пропозиція", він здобув 80,61% голосів. Його суперником у фіналі був Загід Краснов із партії "Громадська сила".

Кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Третяк переміг на виборах у Рівному. У другому турі він здобув 50,25%, а його опонент голова партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян – 47,7%.

У Черкасах переміг чинний голова міста Анатолій Бондаренко – екзит-пол від Студії Савіка Шустера засвідчив, що він отримав 54,25% голосів. Натомість Віктор Євпак від "Голосу", кандидатуру котрого підтримала і партія "Європейська солідарність", зібрав 45,75% голосів.

Згідно з інформацією видання "Полтавщина", у Полтаві перемагає старий бурмистр Олександр Мамай ("За майбутнє") – 52,81% голосів. Однак Сергій Іващенко ("Слуга народу", 47,19%) наполягає на перерахунку голосів із усіх дільниць Подільського району міста.

У Миколаєві виборці довірили Олександру Сенкевичу і другий термін – 61,6%. Кандидат "ОПЗЖ" програв і тут: за Владислава Чайку – 38,4%.

У Нікополі переміг висуванець партії "За майбутнє" Олександр Саюк переміг Руслана Олійника зі "Слуги народу" – 55% проти 41%.

У Львові, нагадаємо, переміг Андрій Садовий, а у Дрогобичі – Тарас Кучма.