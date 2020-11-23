Без революції

Український «дзен» мав би бути принаймні трошечки порушений місцевими виборами, але не сталося. Ми продовжуємо чекати «саторі», яке може виявитися летальним. Огляд подій тижня в Україні.

Прем’єр тижня

Можливо, керівника Кабміну Дениса Шмигаля трохи бентежить, що Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова називають імовірним кандидатом у президенти, а його так не титулують. Тому Денис Анатолійович, поки Дмитро Олександрович самоізолювався, завітав у його парафію, де мав можливість поговорити з трибуни.

У парламенті прем’єр-міністр насамперед повідомив народних депутатів про своє бачення виходу з карантину і про стан виконання постанови Верховної Ради «Про заходи щодо протидії та поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії». Під час виступу Шмигаля ніхто морозиво не їв, геніталії не чухав і повій не замовляв — просто переважній більшості присутніх було трохи нудно від перебування в залі, де ще хтось говорить, крім них.

А дарма, бо висвітлював прем’єр, як колись казали, теми важливі й актуальні. "Сьогодні хочу представити п’ять основних цифрових рішень, які будуть запроваджені найближчим часом. Перше — цифровізація та централізація збору інформації про факти, підозри та випадки інфекційних захворювань; друге — вдосконалення мобільного додатку "Вдома", з упровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції; третє — запуск електронного рецепта на ліки, антибіотики та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з covid-19; четверте — запровадження електронного направлення на ПЛР, що дасть можливість відслідковувати черги й не утворювати їх у режимі реального часу; п’яте — QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади. Подібна система діє у Великій Британії — єдина країна. Ми будемо рухатися швидко й будемо другою країною світу, яка запровадить подібні заходи", — повідомив про інновації Шмигаль.

Крім народних депутатів, прем’єр мав приємність поспілкуватися стосовно тих самих тем із міськими головами, де ефект був аналогічним до парламентського.

Разумков у статусі потенційного кандидата в президенти може лікуватися спокійно, а чинний гарант Конституції (також самоізольований у «Феофанії») має перейматися лише тим, кого знайти новим цапом-відбувайлом.

Обшук тижня

Цікавість правоохоронних органів до закладів культури є перманентною і константною. Після музею Марчука, де трохи зламали двері, органи дійшли до Музею Революції гідності, де нічого не зламали, але вилучили потрібні їм документи і зробили публІку для самих себе.

Версія про те, що правоохоронці шукали в цьому музеї вкрадені кошти на спорудження пам’ятників Небесній сотні, має право на існування, але сумнів викликає інформація про відсутність інформації.

Служба безпеки, яка до таких дій має відношення, як Джеймс Бонд — до перевірки діяльності годинникаря на Біг-Бені, казала, що вона просто допомагала Національній поліції розібратися у процесі. Національна поліція в той час мовчала, як Елен Ріплі, коли на неї кислотою дихає Чужий.

Взагалі не має відношення до тих подій у країні, де «садок вишневий біля хати», міркування колишнього посла Канади в Україні. Роман Ващук поставив нам діагноз: «Україна протягом трьох десятиліть мала три революції, якщо рахувати "Революцію на граніті", 30-річчя якої ми відзначали. Ця, плюс "Помаранчева революція", плюс "Євромайдан", чи "Революція гідності" у 2013–2014 році. Отже, щось тут трохи не так із самопочуттям всієї країни. Якби хтось був психіатром чи психологом України, то сказав би: "Ви маєте якісь глибші проблеми, лягайте на канапу, розкажіть мені, в чому вони полягають".

Психологи і психіатри — це добре і перспективно, але після роботи поліцейських частіше до об’єкта звертаються патологоанатоми.

Суд тижня

Винний у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни Віктор Федорович Янукович вже не такий аж сильно винний, бо Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний його (В.Ф.Януковича, — Z) арешт у справі про розгін Майдану 18–20 лютого 2014 року. Адвокат загубленого в часі та просторі автора ідіом «йолка» і «астанавітєсь» Ігор Федоренко повідомив про "чисельні процесуальні порушення та непідтвердженість підозри. Рішенням апеляційного суду справа направлена для розгляду до суду першої інстанції".

Відкритим залишається питання, де зараз В.Ф.Янукович. Заступник керівника департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов тим не переймається і констатує, «що в справі щодо державної зради вирок вступив у законну силу, він засуджений до 13 років позбавлення волі. В іншому кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади щодо Януковича обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою».

Там, правда, було ще сказано про судове засідання, яке призначено на 28 грудня цього року, але то вже таке. То для патологоанатомів.

Ренегат тижня

Коли припікає і треба кудись їхати, то ти береш зацофаний Harley-Davidson (бажано 1948-го року випуску), називаєш себе Рено Рейнсом і їдеш десь у Неваду.

Ігор Уманський такого не зробив — він сказав: "З початку "Великого будівництва" почалися зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин" новим вимогам відповідає лише шість компаній — улюбленці "долі", або "картель", як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись, ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30–40%".

Всі філологічні приваби Уманського можна вимальовувати в барвах веселки, але... "Але є факт — ковідний фонд штучно витратили. Кошти зникли. Країна наближається до економічного армагеддону", — підсумував Уманський. І Harley-Davidson.