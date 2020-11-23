Стали відомі перші кандидатури майбутньої адміністрації Байдена.

Повний список кабінету буде названо 24 листопада.

 

 

Кандидат у президенти США Джо Байден, котрий уже фактично без сумніву виграв вибори третього листопада, визначився, кого призначить на ключові державні посади. Про це з посиланням на джерела повідомило видання The Hill.

 

Зокрема, за словами одного з джерел, на посаду державного секретаря США мають призначити «дипломата-ветерана і давнього союзника Байдена» Тоні Блінкена (Tony Blinken). Очікується, що його ім'я, як і весь список майбутньої адміністрації президента, буде оголошено у вівторок, 24 листопада.

 

58-річний Блінкен обіймав посаду заступника держсекретаря з 2015-го до 2017 року, був також заступником радника президента з національної безпеки з 2013-го до 2015 року за президентства Барака Обами. Під час передвиборчої кампанії Байдена він консультував кандидата-демократа з питань зовнішньої політики.

 

Раніше американська преса називала фаворитом на цю посаду ексрадницю з національної безпеки в адміністрації Обами і колишню представницю США в ООН Сьюзан Райс (Susan Rice). Однак Байден вирішив відмовитися від її кандидатури через давній конфлікт між Райс і сенаторами-республіканцями. При цьому вона все ще може обійняти іншу посаду в команді нового президента.

 

Відомо також, що апарат Білого дому очолить колишній радник кандидата-демократа Рон Клайн. Основним претендентом на посаду глави Пентаґону є колишня заступниця міністра оборони з політичних справ у першій адміністрації Обами Мішель Флорной (Michèle Flournoy). Вона займалася питаннями нерозповсюдження ядерної зброї ще за президентства Білла Клінтона. 2014 року Барак Обама запропонував їй посаду міністерки оборони, але тоді вона відмовилася.

 

Посаду міністра фінансів може обійняти знана американська економістка Лаел Брайнард (Lael Brainard), котра курувала питання економіки в адміністрації Клінтона і була заступницею міністра фінансів за Обами. Окрім того, Джейк Салліван (Jake Sullivan), котрий раніше був одним з найближчих помічників Гілларі Клінтон, найімовірніше, буде призначений радником Байдена з питань національної безпеки.

23.11.2020

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