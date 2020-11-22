Галицькі хроніки COVID-19: 22 листопада.

Станом на 09:00 22 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 98 304 хворих на covid-19. За минулу добу – 1324 нових випадки: 554 – на Івано-Франківщині, 463 – на Львівщині та 307 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, п’ять – на Тернопіллі, вісім людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 листопада (09:00): 25 566 випадків, 307 нових

м. Тернопіль - 105 осіб

Бережанський район - 44 особи

Борщівський район - 8 осіб

Бучацький район - 6 осіб

Гусятинський район - 22 особи

Заліщицький район - 2 особи

Збаразький район - 12 осіб

Зборівський район - 4 особи

Козівський район - 19 осіб

Кременецький район - 8 осіб

️Лановецький район - 15 осіб

️Монастириський район - 4 особи

Підволочиський район - 14 осіб

Підгаєцький район - 5 осіб

Теребовлянський район - 10 осіб

Тернопільський район - 20 осіб

️Чортківський район - 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

22 листопада (09:00): 40 879 випадків, 463 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

22 листопада (09:00): 31 859 випадків, 554 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.