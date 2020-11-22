Галицькі хроніки COVID-19: 22 листопада.

Станом на 09:00 22 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 98 304 хворих на covid-19. За минулу добу – 1324 нових випадки: 554 – на Івано-Франківщині, 463 – на Львівщині та 307 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, п’ять – на Тернопіллі, вісім людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 листопада (09:00): 25 566 випадків, 307 нових
м. Тернопіль - 105 осіб
Бережанський район - 44 особи
Борщівський район - 8 осіб
Бучацький район - 6 осіб
Гусятинський район - 22 особи
Заліщицький район - 2 особи
Збаразький район - 12 осіб
Зборівський район - 4 особи
Козівський район - 19 осіб
Кременецький район - 8 осіб
️Лановецький район - 15 осіб
️Монастириський район - 4 особи
Підволочиський район - 14 осіб
Підгаєцький район - 5 осіб
Теребовлянський район - 10 осіб
Тернопільський район - 20 осіб
️Чортківський район - 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 листопада (09:00): 40 879 випадків, 463 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 листопада (09:00): 31 859 випадків, 554 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.22.11.2020