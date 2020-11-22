Урядова партія Грузії безконкурентно перемогла у другому турі виборів.

 «Грузинська мрія» взяла мандати в усіх 17 виборчих округах, опозиція бойкотувала вибори.

 


Правлячої партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія» після підрахунку бюлетенів другого туру виборів оголошена беззастережним переможцем.  Її кандидати в мажоритарні депутати перемогли на всіх 17-ти одномандатних округах в Грузії. Про це свідчать дані, опубліковані в неділю, 22 листопада, на сайті ЦВК Грузії.

 

У районах Тбілісі кандидати від «Грузинської мрії» отримали близько 90 відсотків голосів. Так, в столичному районі Мтацмінда-Крцанісі чинний депутат Бека Одішарія набрав 91,51 відсоток голосів, в районі Ваке за Нодара Турдзеладзе проголосували 93,7 відсотка виборців, а в Ісані перемагає колишній міністр з виконання покарань Каха Кахішвілі з 92,74 відсотками голосів.

 

Другий тур парламентських виборів в 17 з 30 одномандатних округів Грузії (вісім з яких розташовані в Тбілісі), пройшов у суботу. Перший тур відбувся 31 жовтня. За даними ЦВК, правляча партія набрала тоді 48,22% голосів, а також перемогла в 13 одномандатних округах. На друге місце пройшов опозиційний блок «Об'єднана опозиція "Сила в єдності"», центральною частиною якого є партія «Єдиний національний рух», заснована екс-президентом Михеїлом Саакашвілі. Блок набрав 27,18%. Як зазначив раніше виконавчий секретар «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе, вцілому партія отримає 90 з 150 мандатів в новому скликанні парламенту.

 

Опозиція не визнала підсумки першого туру виборів й відмовилася увійти в парламент. У країні почалися акції протесту. Відтак другий тур проходив на тлі бойкоту опозиції.

22.11.2020

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