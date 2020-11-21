Галицькі хроніки COVID-19: 21 листопада.

Станом на 09:00 21 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 96 980 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1499 нових випадків: 593 – на Івано-Франківщині, 500 – на Львівщині (проведено 2046 ПЛР-досліджень) та 416 – на Тернопіллі (проведено 1027 ПЛР-досліджень).
Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 листопада (09:00): 25 259 випадків, 416 нових
м. Тернопіль – 166 осіб
Бережанський район – 20 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 33 особи
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 11 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 9 осіб
Підволочиський район – 14 осіб
Теребовлянський район – 29 осіб
Тернопільський район – 24 особи
Чортківський район – 22 особи
Шумський район – 19 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 листопада (09:00): 40 416 випадків, 500 нових
м. Львів – 195 осіб
Буський район – 2 особи
Дрогобицький район – 39 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 6 осіб
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янко-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 32 особи
Мостиський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 26 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 13 особи
Сокальський район – 59 осіб
Стрийський район – 19 осіб
Яворівський район – 55 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 листопада (09:00): 31 305 випадків, 593 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.21.11.2020