Галицькі хроніки COVID-19: 21 листопада.

Станом на 09:00 21 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 96 980 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1499 нових випадків: 593 – на Івано-Франківщині, 500 – на Львівщині (проведено 2046 ПЛР-досліджень) та 416 – на Тернопіллі (проведено 1027 ПЛР-досліджень).

Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 листопада (09:00): 25 259 випадків, 416 нових

м. Тернопіль – 166 осіб

Бережанський район – 20 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 33 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 11 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський район – 14 осіб

Теребовлянський район – 29 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 22 особи

Шумський район – 19 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

21 листопада (09:00): 40 416 випадків, 500 нових

м. Львів – 195 осіб

Буський район – 2 особи

Дрогобицький район – 39 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 6 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янко-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 32 особи

Мостиський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 26 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 13 особи

Сокальський район – 59 осіб

Стрийський район – 19 осіб

Яворівський район – 55 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

21 листопада (09:00): 31 305 випадків, 593 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.