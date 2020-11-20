Сайт УГП на годину гакнули. Партія підозрює львівський осередок ЄС.

Фейк широко розповсюдили медіа, які пов'язують з Григорієм Козловським та Віктором Медведчуком.

Нині біля 10 години на сайті Української Галицької партії з'явилось фіктивне звернення, в якому нібито "спільнота Української Галицької Партії, активісти та журналісти" заявляє, що "ми не можемо більше мовчати, то ж напередодні виборів хочемо бути максимально відвертими з нашими виборцями, з тими, хто готовий віддати свій голос за УГП".

Дивна заява на 20 листопада, тобто, майже за місяць після місцевих виборів. Ситуація прояснилася, і на це вказала голова політради УГП Ірина Моряк, коли одна працівниць НТА "на своїй сторінці у соцмережах поширила скріншоти з сайту УГП з фейковою інформацією, яка була оприлюднена зловмисниками на партійній сторінці. Але на цих скріншотах чітко видно дату – 15 жовтня, хоча злам веб-сайту УГП відбувся сьогодні, 20 листопада. Як видно з коментарів під дописом, «журналістка» Широкопояс не може пояснити, як вона отримала ці скріншоти за місяць до зламу сайту УГП".

Очевидно, що кібератака планувалася перед виборами, але з якихось причин не відбулася і її вирішили провести тепер, перед другим туром виборів міського голови Львова.

Чому? В заяві спростування фейкового "звернення", опублікованій на fb- сторінці УГП подається таке пояснення: "Цю атаку ми пов'язуємо з нашою чіткою позицією напередодні 2 туру виборів міського голови Львова: адже ми відкрито заявили про непідтримку висуванця від ЄС Олега Синютку."

Такий висновок можна зробити з того, що фейкова інформація з гакнутого сайту УГП майже миттєво була розповсюджена в медіа, що підтримують Олега Синютку на цих виборах. Дещо пізніше, біля 14 години до розповсюдження підключилися медіа, які пов'язують з Віктором Медведчуком, зокрема, на ZIK коментар в підтримку фейку дав депутат Львівської міської ради VII скликання від "Європейської Солідарності" Петро Адамик, пізніше цю інформацію поширив одіозний телеканал NewsOne.

У своєму спростуванні фейку Українська Галицька партія зазначає: "Весь матеріал побудований на брехні та маніпуляції про наших спонсорів. Хоча громадські організації щороку відзначають саме нашу партію за прозорість та чесність у фінансуванні."

В коментарі zaxid.net голова політради УГП заявила: «Ми вимагаємо від Козловського і його посіпак припинити тиск на Українську Галицьку Партію, які на нас вчиняють вже майже рік – через суди, напади на офіси та тепер ще й кібератаку. Очікувано, що журналісти з орбіти львівського олігарха вже опублікували цю інформацію без жодних уточнюючих запитань до представників УГП».



УГП звернулася у правоохоронні органи, що "розслідувати дане кримінальне правопорушення та притягнути до відповідальності замовників і виконавців кібератаки на офіційний сайт УГП".