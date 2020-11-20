Нова Івано-Франківська обласна рада відбула перше засідання сесії.

 

 

В Івано-Франківську у п’ятницю, 20 листопада, новообрані депутати зібралися на першу сесію обласної ради. У засіданні взяли участь 83 із 84 обранців.

 

Щоб розпочати роботу депутати обрали тимчасову президію обласної ради, до якої увійшли голова ради попереднього скликання Олександр Сич, його заступники Василь Гладій, Микола Палійчук та Сергій Басараб. Також, утворили лічильну комісію з представників від усіх політсил, які мають своє представництво у раді.

 

Єдиною кандидатурою на посаду голови ради у цій каденції виявився той же ж Олександр Сич. Його запропонувала партія ВО "Свобода", а інші політсили підтримали одностайним голосуванням.

 

«Я маю честь втретє виходити на цю трибуну. Загалом скажу, що я знаю більшість присутніх тут людей і маю багаторічний досвід, який можу застосувати на користь громади. Наша робота у попередні роки була новаторською, у нас панувала справедливість і згуртованість», – мав слово після обрання пан Сич.

 

 

Депутати ВО «Свобода», які отримали найбільше мандатів у раді нового скликання, змогли домовитися про формування коаліції із трьома політсилами: ВО «Батьківщина», партією «За майбутнє» та ВО «Платформа громад». Натомість представники "Європейської солідарності" та "Слуги народу" до спілки не пішли й, як наслідок, депутати від ЄС не повернулися у сесійну залу після перерви.

 

Втім, голосів решти 66 обранців вистачило, щоб затвердити на посадах заступників голови облради. Кандидатури Василя Гладія від «Батьківщини» на посаду першого заступника, та Миколи Палійчука від фракції «За Майбутнє» на посаду заступника вніс Олександр Сич.

 

Нагадаємо, згідно з результатами місцевих виборів до Івано-Франківської обласної ради пройшли шість політичних сил: «Свобода» – 21,43% (18 мандатів), «Європейська Солідарність» – 20,24% (17 мандатів), «За майбутнє» – 19,05% (16 мандатів), «Батьківщина» – 16,67% (14 мандатів), «Платформа громад» –11,9% (10 мандатів), «Слуга народу» – 10,71% (9 мандатів).

 

 

20.11.2020

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