Зеленський ґарантував послам G7, що Ситник залишиться на посаді.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з послами країн "Великої сімки" та представником Європейського Союзу в Україні, що він збереже директора Національного антикорупційного бюро України – а зараз то є Артем Ситник – на посаді.

 

Про це йшлося під час дистанційних переговорів Зеленського із послами, у котрих також брав участь сам Артем Ситник.

 

 

"Зустріч була присвячена питанням виходу з кризи, яку спричинив своїми останніми рішеннями Конституційний Суд України, функціонуванню Національного антикорупційного бюро та проведенню ефективної судової реформи", – переповіли у прес-службі ОП.

 

Володимир Зеленський сказав послам, що він "категорично не сприйняв" нещодавнє рішення Конституційного Суду на тему антикорупційного законодавства. "Воно фактично «обнулило» всю систему боротьби з корупцією", – поскаржився Зеленський.

 

Керівник держави зазначив, що першочерговим завданням влади було забезпечити безперервну діяльність антикорупційних органів та відновити роботу системи електронного декларування.

 

Зеленський озвучив пропозиції кроки для виходу з кризи: відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і "вирішення питання Конституційного Суду".

 

Окремо учасники обговорили загрози, які стоять перед Національним антикорупційним бюро України через рішення Конституційного Суду.

 

Хоча КС визнав неконституційним указ Президента Порошенка про призначення Ситника, а офіс Зеленського вже назвав його "виконувачем обов'язків", на переговорах із послами G7 керівник держави сказав: колізія не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

 

"Рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді", – заявив Зеленський.

 

Артем Ситник підтвердив дипломатам, що відомство продовжує роботу. 

 

20.11.2020

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