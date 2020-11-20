Підтверджено перемогу Байдена в Джорджії.

Суд відхилив позов республіканців про заборону на оголошення офіційних підсумків виборів в Арізоні.

Бред Раффенсперґер

Результати перерахунку виборчих бюлетенів у штаті Джорджія підтвердили перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Про це в четвер, 20 листопада, заявив статс-секретар Джорджії Бред Раффенсперґер (Brad Raffensperger).

За результатами повторного лічення бюлетенів, у всіх 159 округах чинний глава Білого дому республіканець Дональд Трамп набрав 2 462 857 голосів, а Байден – 2 475 141, відтак перевага Байдена становить 12 284 голосів. Перерахунок лише незначно зменшив відрив Джо Байдена, спочатку він був 12 780 голосів. «Перший в історії штату повний аудит підтвердив ім'я переможця», – заявив Раффенсперґер. Про це повідомило радіо Voice of America.

Тим часом американські експерти припускають, що через вкрай малий розрив – менш ніж 0,5% голосів – республіканці можуть зажадати нового перерахунку. Тоді він вже проводитиметься зі застосуванням сканерів для обробки бюлетенів. Перший перерахунок проводився вручну. Штат Джорджія призначає 16 електорів для кінцевого туру виборів.

Того ж дня суд штату Арізона відхилив позов, поданий республіканцями з метою заборонити владі штату оголосити Джо Байдена офіційним переможцем виборів. Суддя Джон Ганна (John Hannah) виніс постанову, заявивши, що він відхилив позов представництва Республіканської партії в Арізоні, яке просило суд заборонити Наглядовій раді округу Марікопа затвердити результати голосування в окрузі, в якому проживає велика частина населення штату. За даними Наглядової ради, демократ Джо Байден переміг Трампа в Арізоні з перевагою у понад 10 тисяч голосів.