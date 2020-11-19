Головні тези дебатів кандидатів на посаду голови Львівської ОТГ.

В ефірі «Суспільне. Львів» усереду увечері, 18 листопада, відбулися дебати між кандидатами на посаду голови Львівської ОТГ. Кандидати Андрій Садовий та Олег Синютка дискутували щодо ключових напрямків життєзабезпечення та розвитку міста перед другим туром місцевих виборів, який відбудеться у неділю, 22 листопада.

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Про життя Львова 2020

Олег Синютка акцентував на тому, що низка магістральних доріг міста потребує ремонту, а ті, які почали, зимуватимуть розритими.

«Потрібно ремонтувати дороги. Стрийська, Наукова, Кульпарківська, Княгині Ольги, Городоцька, Чорновола, Липинського, Мельника – це ті дороги, які я оглядав. Жодна дорога за той час, коли я займався ними, не зимувала. Сьогодні Бандери розрита, Пекарська розрита, Шевченка розрита, і вони будуть так зимувати. Хіба це те, що чекають львів’яни? Я переконаний, так не можна», – сказав він.

З цього приводу Андрій Садовий зазначав, що хоч 2020 – складний рік пандемії і місту довелося виділити з бюджету 248 мільйонів гривень на боротьбу із нею, у місті планово постійно ремонтуються школи, садки, інфрструктуру та був сформований резерв, який дозволяє ремонтувати згадувані дороги.

Разом із цим, він закликав опонента не приписувати собі зайвих успіхів у розбудові міста.

«Ви сьогодні згадували дуже багато про свої успіхи у Львові. Ну, вибачте, але у мене було дуже багато заступників, які працювали. Ви відповідали за економіку, тому не приписуйте собі чужих заслуг», – сказав Садовий.

Обоє кандидатів обвинувачували один одного у незаконних хаотичних забудовах. Олег Синютка наполягав, що дозволи на незаконну забудову надає місто.

«У подвірях, на спортивних майданчиках сьогодні будують багатоповерхові монстри, ми це припинимо», – заявив кандидат. За його словами, є 130 незаконних новобудов, які суперечать діючому генплану міста.

Так, у Львові є незаконні забудови, але вони з'явилися, коли Синютка керував областю і обласна ДАБІ це погоджувала, сказав у відповідь Андрій Садовий. Також з цього приводу зазначив, що половина зі списку депутатів «Європейської солідарності», які пройшли у Львівську місьраду восьмого скликання, – представники забудовників або їхні лобісти, тому він не уявляє, як це буде поєднуватися із боротьбою із незаконними забудовами.

Хто живе на широку ногу?

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«У 2019 році міський голова Львова і заступники отримали близько 1 мільйона гривень на заробітну плату з величезними преміями та соціальними допомогами. Ви, напевне, не знаєте, за які кошти живуть львів’яни, а є й такі, котрі змушені виживати. Чому ви збудували систему влади на кумівстві?» – гостро спитав Олег Синютка.

За словами Садового, зарплати чиновників невисокі – 50-60 тисяч гривень у місяць для заступника мера, вдвічі менше, ніж отримує сам Синютка як народний депутат. При цьому відповідальність заступника мера – 18 тисяч людей, у Синютки – три помічники.

Covid-19 та виклики для місцевої влади

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«Ми активно підсилюємо усі наші лікарні, тому що ми розуміємо, пандемія не закінчиться завтра. З іншої сторони – за які кошти ми це робимо, ми це робимо за кошти з місцевого бюджету. І ті ж самі підприємці, які нам помагають, сьогодні уряд їм виставляє умови закриватися», – сказав Андрій Садовий.

«Люди сьогодні не мають можливості потрапити у лікарню. Я запропонував план виходу із цієї ситуації. Перше — нам треба зберегти медиків, і, підписуючи контракт, треба виплачувати 40-80 тисяч санітарам, медсестрам і лікарям. Друге, негайно провести безкоштовне тестування. І третє, показати як використовується ковідний фонд», – сказав Олег Синютка.

Потопити у смітті

Обоє кандидатів у виступах, відповідях на питання журналістів і в перехресних дебатах між собою порушували тему утилізації львівського сміття та будівництва сміттєпереробного заводу.

Олег Синютка заявив, що він, як і у 2017 році, вважає, що сміттєпереробний завод треба побудувати за межами Львова і обіцяв збудувати його за два роки. Він представив розпорядження голови ЛОДА за його підписом 2017 року про виділення земельної ділянки площею 12,98 га (на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка», – ред.) для цього, яке так і не було реалізоване.

«Півтора року немає Порошенка і Синютки, а львівське сміття возиться і розкидається по всій Україні», – заявив Синютка і представив світлини засмічених ділянок у Винниках, Львові, зроблених, за його словами, напередодні. Садовий піддав сумніву правдивість цих фотографій.

Своє чергою, Садовий сказав: «Сміттєва блокада принизила Львів, але ми вижили.. Це моя амбіція – збудувати сучасний сміттєпереробний завод. Ми три роки працювали над проєктом, над дозволами, погодженнями. Станом на сьогодні зроблені всі підготовчі роботи, мережі, комунікації. Вже працює станція компостування органічних відходів. Європейський банк вже номінував концерн, який приступає до другого етапу, і через 24 місяці завод буде введений в експлуатацію. Це буде перший завод в Україні».

За його словами, у Львові мають збудувати завод із переробки сміття за прикладом Відня і Кракова, де такі заводи розташовані у місті.

Гостре питання

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Журналістка «1+1» Наталка Волосацька запитала у кандидатів, скільки грошей вони витратили на виборчу кампанію.

Oлeг Синюткa зaявив, щo йoгo пiдтримaли бiзнeсмeни з пaртiї «Єврoпeйськa сoлiдaрнiсть» i сyми вiн нe знaє.

Aндрiй Сaдoвий пiдкрeслив, щo йoгo кaмпaнiя oбiйшлaся y 10 рaзiв дeшeвшe, нiж y йoгo oпoнeнтa, i пooбiцяв oприлюднити yсi цифри прo витрaти пiсля вибoрiв.

Громадський транспорт у Львівській ОТГ

На запитання про громадський транспорт у Львові Андрій Садовий перерахував транспорт, який місто планує закупити, та дороги, які у плані на ремонт.

«На сьогодні ми маємо в роботі дуже багато доріг: ми маємо зробити вулицю Ряшівську, і Суботівську з Рясне-2 на Левандівку, і трамвайні колії завести по Миколайчука, по Замарстинівській. Це середнє кільце з Луганської, з’їзд на Городоцьку, з Липинського з’їзд на Богданівську. Це все значно змінить ситуацію в місті, щоб транспорт був дійсно комфортним», – сказав Андрій Садовий.

У відповідь Олег Синютка сказав, що транспортні проблеми Львова – удар по розвитку міста.

«Я думаю, що про транспортний колапс у місті Львові не говорять, його спостерігає кожна людина, яка виходить у місто. І цей транспортний колапс – це результат хаотичної забудови. І я переконаний, що цей дискомфорт львів’ян – це і, в тому числі, удар по розвитку міста Львова», – сказав Олег Синютка.

Нагадаємо, цієї неділі, 22 листопада, у Львові відбудеться другий тур виборів на посаду міського голови. Мешканці ОТГ обиратимуть між діючим мером Львова Андрієм Садовий та народним депутомом від «Європейської солідарності», ексголовою Львівської ОДА Олегом Синюткою. Під час першого туру виборів 25 жовтня розрив між кандидатами становив 8,99%. За Андрія Садового проголосували 40,09% виборців (91 131 голос), а за Олега Синютку – 31,1% (70 682 голоси).