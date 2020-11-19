У Росії можуть заблокувати Facebook і Twitter.

Відповідний законопроект внесений на розгляд Держдуми РФ.

 

   

 

На розгляд Державної думи Росії в четвер, 19 листопада, надійшов проект змін до законів «Про інформацію» та «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації». Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Законопроект, зокрема, передбачає блокування та інші санкції щодо інтернет-сайтів, які обмежують доступ до матеріалів російських ЗМІ.

 

Документ внесено групою  депутатів і сенаторів на чолі з Олександром Хінштейн і Сергієм Боярським (Обидвоє члени партії «Єдина Росія»). У пояснювальній записці до документа вказується: «Актуальність ухвалення законопроекту обумовлена ​​численними фактами необґрунтованого обмеження доступу громадян Російської Федерації до інформації російських ЗМІ з боку окремих інтернет-ресурсів, в тому числі зареєстрованих за межами Російської Федерації. Так, з квітня 2020 року уповноважені органи Російської Федерації фіксують надходження скарг від редакцій засобів масової інформації про факти цензурування їхніх екаунтів з боку іноземних інтернет-майданчиків Twitter, Facebook і YouTube. Цензури зазнали такі засоби масової інформації як Russia Today, «РИА Новости», «Крым 24». Загалом зафіксовано близько 20 фактів дискримінації».

 

Законопроект передбачає появу в законодавстві РФ статусу «власника інформаційного ресурсу, причетного до порушень засадничих прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ». Він може бути присвоєний генпрокурором за погодженням з МЗС Росії, зокрема, за «дискримінацію щодо матеріалів російських засобів масової інформації». Окрім того, таким статусом передбачається наділяти сайти, що обмежують доступ «до суспільно важливої ​​інформації за ознакою національності, мови або в зв'язку з введенням санкцій проти Росії або її громадян. Роскомнагляд зможе повністю або частково обмежувати доступ до таких сайтів за допомогою апаратури на мережах операторів зв'язку.

 

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтримав ініціативу законодавців, заявивши про необхідність механізму реагування на «дискримінаційні дії» інтернет-платформ, які обмежують російські ЗМІ. «Ми їх бачили за минулі тижні, місяці. І звичайно, цьому потрібно протидіяти», – заявив він.

 

Тим часом інтернет-омбудсмен Росії Дмитро Марінічєв назвав новий законопроект «сумнівним» і висловив упевненість, що він «не дасть належного ефекту». Він назвав «утопічною ідеєю» прагнення влади «контролювати дистрибуцію контентної частини у всіх сервісах, які представлені на території РФ», і фактично адмініструвати їх. За його словами, такі дії конфронтують зі самою філософією приватних сервісів в інтернеті.

19.11.2020

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