Велика Британія стрімко нарощує витрати на оборону.

За словами Бориса Джонсона, додаткові інвестиції допоможуть країні «зміцнити свій глобальний вплив».

 

 

Британія планує збільшити оборонні витрати на 16,5 мільярда фунтів стерлінгів протягом найближчих чотирьох років. Це рекордна сума за останні 30 років, тобто з часу завершення Холодної війни. Вона виділяється додатково до вже існуючого оборонному бюджету. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

«За актуальними оцінками, все це збільшить загальний обсяг фінансування протягом чотирьох років на 24,1 млрд фунтів стерлінгів в порівнянні з минулим бюджетом», – йдеться в повідомленні британського уряду.

 

Додаткові інвестиції будуть, зокрема, спрямовані на створення Національних сил кібербезпеки, Аґенції зі штучного інтелекту і космічного командування, яке має запустити першу британську ракету в космос вже в 2022 році.

 

«Я ухвалив це рішення у розпал пандемії, оскільки оборона держави має бути понад усе», – заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, коментуючи додаткові військові інвестиції. За його словами, ситуація в світі стає чимраз небезпечнішою і змагальнішою, ніж будь-коли з часів Холодної війни, в зв'язку з чим виникла необхідність поважної модернізації оборонної галузі. «Це наш шанс покласти край епосі відступу, перетворити наші збройні сили, зміцнити глобальний вплив, підвищити роль нашої країни, впровадити нові технології і захистити наш народ», – додав прем'єр.

 

У повідомленні британського уряду також зазначено, що Об’єднане Королівство стає лідером щодо оборонних витрат серед країн Європи і другою державою після США за цим показником в НАТО.

19.11.2020

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