Колишній спецназівець США зізнався у співпраці з російською розвідкою.

Йому загрожує пожиттєве ув’язнення.

 

 

Колишній службовець сил спеціального призначення Армії США (також відомих як «зелені берети») Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс (Peter Rafael Dzibinski Debbins) визнав провину в змові зі співробітниками російської розвідки і надання їм даних щодо нацбезпеки Сполучених Штатів. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на інформацію Міністерства юстиції Сполучених штатів.

 

Слідство вважає, що 45-річний Деббінс співпрацював з російськими розвідувальними службами починаючи з грудня 1996 року до січня 2011-го. За цей час він кілька разів відвідав Росію і зустрічався зі співробітниками ГРУ, повідомляє Мін'юст США. У 1997 році американцеві привласнили кодове ім'я Ikar Lesnikov, тоді ж, за даними влади, він підписав заяву про те, що хоче служити Росії.

 

За версією Сполучених Штатів, Деббінс передавав співробітникам кремлівської розвідки відомості, які він отримав під час служби в американській армії, в тому числі дані про підрозділи хімічного захисту і спеціального призначення. У 2008 році, залишивши військову службу, він передав росіянам інформацію про свою попередню діяльність і про колишніх товаришів по службі, «щоб аґенти російських спецслужб оцінили», чи будуть ті також співпрацювати з Москвою.

 

«Деббінс зрадив свою присягу, свою країну і членів своєї команди спецпризначення з наміром завдати шкоди Сполученим Штатам і допомогти Росії», – заявив помічник генерального прокурора з національної безпеки Джон Демерс (John Demers). Вирок колишньому спецпризначенцю винесуть 26 лютого 2021 року. Мін'юст зазначає, що йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

 

Деббінс був заарештований в США наприкінці серпня. Слідство вважає, що «зелений берет» був завербований в 1996 році, коли прибув до Челябінська по лінії освітньої програми. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, батько якої був полковником Військово-повітряних сил Росії.

18.11.2020

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