Трамп звільнив директора Аґенції кібербезпеки США.

Главі Білого дому не сподобалися слова керівника спецслужби про чесні вибори.

 

 

Президент США Дональд Трамп звільнив директора Аґенції кібербезпеки Сполучених Штатів Крістофера Кребса (Christopher Krebs). Про це повідомив телеканал CNBC з покликом на відповідний пост в Twitter-акаунті американського лідера. Трамп зазначив, що йому не сподобалися слова глави спецслужби про чесний підрахунок голосів на президентських виборах третього листопада.

 

«Нещодавня заява Кріса Кребса про безпеку виборів 2020 року була вкрай неточною, оскільки мали місце масові порушення і шахрайство, включно з голосуванням "мертвих душ", спостерігачів не допускали на виборчі дільниці, були "глюки" в машинах для голосування, які міняли голоси з Трампа на Байдена. (...) Тому з сьогоднішнього дня Кріс Кребс звільнений», – написав глава Білого дому. При цьому він підтвердив, що Аґенції кібербезпеки вдалося впоратися з завданням захистити вибори від втручання з боку інших держав.

 

Відомо, що Аґенція кібербезпеки створила сторінку Rumor control ( «Контроль чуток»), щоб боротися з фейковоюй інформацією. Зокрема, в них спростовувалися теорії про шахрайство з виборцями. CNBC уточнює, що це турбувало Білий дім.

 

Нагадаємо, що сьомого  листопада більшість американських телеканалів та інших ЗМІ проголосили кандидата від Демократичної партії Джо Байдена президент-електом. Він набрав до свого активу 290 електорів за необхідних 270, відтак заявив про свою перемогу. Трамп, своєю чергою, заявив, що сподівається повернути собі лідируючі позиції в низці штатів через суд. Він вважає, що Байден поквапився назвати себе новим лідером країни, оскільки у виборах ще не поставлено крапку.

18.11.2020

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