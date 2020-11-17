Ілон Маск став за день багатшим майже на $10 мільярдів.

Його статки зросли до 99,3 мільярда доларів.

Засновник компанії з виробництва електромобілів Tesla Ілон Маск за день розбагатів майже на 10 мільярдів доларів. Про це свідчать дані рейтингу Forbes Real-Time. Зараз його сукупний маєток оцінюють в 99,3 мільярда доларів.

Це відбувається на тлі зростання вартості акцій Tesla, яка під час торгів у вівторок, 17 листопада, підскочила на 9 з гаком відсотків – до 444,47 долара за штуку.

Акції Tesla подорожчали після новини про те, що в грудні компанія увійде в індекс S & P 500 – список 505 обраних компаній, які торгуються на фондових біржах США. S & P Dow Jones Indices вважає, що автовиробник стрімко подорожчає, оскільки зможе залучати гроші нових великих фондів. Окрім того, новий статус, відзначають експерти, дозволить компанії Ілона Маска вести світову експансію, щоб наростити продажі.

Проте у списку найбагатших людей, складеному Forbes, Маск і надалі перебуває на п’ятій позиції. Попри падіння статків власника Facebook Марка Цукерберґа на понад мільярд доларів, він все ще утримує четверту позицію, диспонуючи 101,4 мільярда доларів.

Третю позицію утримує засновник Microsoft Білл Ґейтс ($119,3 млрд), другу позицію зберігає за собою Бернар Арно (Bernard Arnault) – найзаможніший європеєць, президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

Лідером, за версією Forbes, залишається власник Amazon Джеф Безос зі статками 185,3 мільярда доларів.