Рада директорів Tesla ймовірно шукає заміну Ілонові Маску.

Акціонерам компанії не подобається політична діяльність генерального директора.

 

 

Рада директорів автомобілебудівної компанії Tesla розглядає можливість зняти Ілона Маска з посади генерального директора і знайти йому ефективнішу заміну. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з покликом на джерела.

 

У керівництві виробника електрокарів задумалися про заміну Маска близько місяця тому на тлі стрімкого падіння акцій Tesla та невдоволення інвесторів тим, що Маск багато часу приділяє роботі у Білому домі.

 

За словами співрозмовників видання, члени ради директорів вже звернулися до кількох компаній з пошуку кадрів. Приблизно водночас керівництво Tesla зустрілося з Маском. Його попросили більше часу приділяти роботі в компанії, а також публічно заявити про це.

 

Проте згодом голова правління компанії Робін Денголм (Robyn Denholm) спростувала повідомлення The Wall Street Journal про те, що члени правління звернулися до рекрутингових фірм, щоб знайти заміну генеральному директору Ілону Маску. Про це написала інформаційна аґенція Reuters. Денголм заявила у твіті на платформі X, що стаття є «абсолютною неправдою», і додала, що рада директорів виробника електромобілів «дуже впевнена» у здатності Маска «продовжувати виконувати захопливий план зростання».

 

Ілон Маск долучився до компанії Tesla 2004 року як ключовий інвестор, а згодом став гендиректором компанії. У квітні Tesla відзвітувала про падіння прибутку в першому кварталі 2025 року. Компанія повідомила, що в перші три місяці поточного року заробила 409 мільйонів доларів, що на 71% менше від показників того ж періоду 2024-го. При цьому Tesla визнала, що серед іншого продажам компанії шкодить робота Маска на посаді голови Департаменту державної ефективності (DOGE). Після звіту виробника електрокарів Ілон Маск заявив, що з травня проводитиме менше часу у Вашінґтоні. До 30 травня він має залишити посаду керівника DOGE.

 

01.05.2025

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