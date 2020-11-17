У Франківському драмтеатрі готують кіновиставу про еміграцію українців до Польщі.

В Івано-Франківському національному академічному драмтеатрі ім. Франка сьогодні, 17 листопада, презентували кіновиставу про еміграцію українців до Польщі «Хлібом-сіллю», яку прикарпатські митці створили спільно із колегами з польського театру імені Гелени Моджеєвської у Лігниці. Прем’єра відбудеться у неділю, 22 листопада, о 20:00 на ютуб-каналах обох театрів.

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«В темі еміграції існує багато однобоких стереотипів. Ця проблема є і в Польщі. Наш проєкт покликаний подолати та переосмислити проблему, яка існує, і в Польщі, і в Україні», – пояснив актуальність проєкту директор Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.

За словами постановників, довкола посиленої еміграції українців до сусідньої Польщі, куди втікають від бідності, а також і від війни, є чимало стереотипів. Багато хто не хоче помічати аналогії з еміграцією поляків до Німеччини чи Англії. Так, Україна нині – один із лідерів за кількістю працездатного населення, що працює не на батьківщині. Саме задля подолання численних упереджень, непорозумінь та однобоких висновків і з’явилася творча ідея – опрацювати цю тему через особисті документальні людські історії та зняти про це фільм, порівняти українські та польські погляди на еміграцію українців до Польщі.

Кінопроєкт складається з чотирьох польських етюдів та чотирьох українських і матиме дві мовні версії. В основу покладені справжні історії людей, перетворені за допомогою театральних засобів. В одному з епізодів показана історія польсько-української пари, яка разом емігрує в Лондон, інший має трагічний фінал, а ще є абсолютно нетипові ситуації.

Театр імені Олени Моджеєвської у Леґніці зарекомендував себе соціально значущими виставами на складні теми. Для реалізації спільного з українцями культурного проєкту, який має сприяти подальшому порозумінню та співпраці, отримали ґрант.

«Українська громада відіграла не малу роль в Польщі. Ми подумали, що тема еміграції, довкола якої є багато стереотипів, буде важливою. Від закінчення Другої світової війни пройшло достатньо часу, щоб уже перестали говорити тільки про Волинську трагедію. Час почати говорити про те, як ми бачимо одне одного зараз. Було складно не лише поєднати дві країни, а й поєднати їхнє бачення історії та сьогодення», – зазначив директор польського театру Яцек Гломб.

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«Цей проєкт – крок Польщі й України назустріч одна одній. Сподіваюся, що глядачі зрозуміють, що з обох сторін живуть добрі люди й слід забути про стереотипи та товаришувати», – сказав актор Юрій Хвостенко.