У Львові обрали проєкти-переможці громадського бюджету-2021.

У Львівській об’єднаній громаді завершилося голосування за проєкти громадського бюджету. У ньому взяли участь 103 825 людей. Загалом підтримали шість великих та кілька десятків малих проєктів, на втілення яких у 2021 році витратять 58 мільйонів гривень бюджетних коштів, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Найбільше голосів, понад 7 тисяч, зібрав великий проєкт «Допоможи дитині здолати рак!», який передбачає створення системи нейроонкологічної допомоги дітям з пухлинами мозку і хребта на базі міської дитячої клінічної лікарні. Його авторка, волонтерка Наталія Ліпська, зазначила, що реалізація задуму дозволить видаляти такі пухлини у Львові, а батькам не витрачати гроші на дороговартісне лікування за кордоном.

Понад 5 тис. львів’ян підтримали проєкт благоустрою території лікарні швидкої допомоги, який посів друге місце у рейтингу переможців. За 3 мільйони гривень тут облаштують проїзди для «швидких», а також тротуари, озеленять територію лікарні, замінять вуличне освітлення та створять зони відпочинку для пацієнтів та відвідувачів.

Центр «Джерело» відкриє міський будинок підтриманого проживання для дорослих з інвалідністю, які втратили батьків чи опікунів, або прагнуть проживати окремо від них. Приміщення для створення центру на вул. Пасічній, 39 уже виділила міська влада, а 3 мільйони гривень, які НРЦ «Джерело» виграло у межах громадського бюджету, витратять на ремонтні роботи для облаштування центру.

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/155

У ліцеї імені Пулюя створять мистецький простір. У межах проєкту проведуть ремонт приміщення, придбають музичні інструменти (гітари, електронну ударну установку, скрипки, сопілки, акордеони) та малярське приладдя. Автори ідеї вважають, що це буде платформа, де зустрічатимуться молоді художники, музиканти, актори.

У мікрорайоні Під Голоском упорядкують територію біля озера Стосика, а також проведуть його очистку та укріплення берегів.



3 тис. львів’ян проголосували за відновлення озера у парку «Горіховий гай». За 3 млн грн, які витратять на реалізацію цього проєкту, озеро повністю очистять та укріплять береги водойми.

З числа малих переможцями стали по 10 проєктів у кожному районі міста, які набрали найбільше голосів.

Галицький район

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/46

– Бандури для музичної школи №2;

– Медіа-наукова лабораторія (сучасна освіта сучасним дітям);

– Придбання автоматичного біохімічного аналізатору в лабораторію КНП «4МКЛ Львова»;

– «Сучасна бібліотека-сучасний простір»;

– Дорога до скверу скульптур (завершення);

– Капітальний ремонт дорожнього покриття з влаштуванням благоустрою перед ДНЗ №41;

– Громадський простір у Снопківському парку (вул. Зелена, 106);

– Облаштування дитячих майданчиків на території ЗДО №32;

– Облаштування майданчика для дітей на території ЗДО №25;

– Благоустрій скверу на Грабовського, 11.

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/210

Залізничний район

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/157

– Шкільне подвір’я СЗШ 67 – територія здоров’я та відпочинку;

– Благоустрій пішохідних доріжок на території школи № 77;

– Шкільний коридор у Ліцеї № 15 – зона активного відпочинку учнів;

– Сучасний вестибюль ліцею №75 імені Лесі Українки ЛМР;

– Навчально-релаксаційна зона у внутрішньому дворику СЗШ №65 Львова;

– Дитячий майданчик на вул. Вигоди, 60-62 (Левандівка). Друга черга;

– Безпечний майданчик на вул. Любінській, 164;

– Облаштування скверу на вул. Кульчицької, 18;

– Початковій школі «Світанок» – сучасний паркан;

– «Країна Мрій» на вул. Любінській, 98.



Сихівський район

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/237

– Безпечний простір для молодшої школи. Ліцей Інтелект;

– #SMARTpatio на Новому Львові;

– Мистецька школа майбутнього;

– Їдальня "Смакота" в СЗШ№98 – обідній зал;

– School food – Cool food, їдальня в Ліцеї №93;

– Благоустрій території НВК «Школи-гімназії Шептицьких»;

– Затишний дворик Коломийська 19 – Кавалерідзе 16;

– Жити без болота! Благоустрій подвір'я пр. Червоної Калини, 110;

– «Ruhen» – розважально-інтерактивний простір для дітей та підлітків;

– Відеонагляд та освітлення прибудинкової території ОСББ «Магнолія-Сихів»;

– Додаткова секція на майданчику для вигулу собак на вул. Стрийська, 75.

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/266





Шевченківський район

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/109

– Допоможемо діткам з вадами серця разом;

– «Смаколик LAND» ЗСШ № 99 Львова;

– «Щасливий, бо дихаю вільно»;

– ЦІКаво (Центр Інформації і Комунікації) у СЗШ №44;

– Актова зала «Творчий простір школи»;

– Реконструкція харчоблоку школи № 91;

– Потічок в Рясному-2;

– Нове життя фонтану на Мазепи, 8;

– «Вуличний кінотеатр на Миколайчука»;

– ХотАртКлас.

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/256





Личаківський район

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/221

– Комп'ютерна лабораторія Dream Lab ліцею «Львівський» ЛМР;

– Інтерактивна лабораторія дистанційного навчання у СЗШ № 7 на вул. Б. Хмельницького, 132;

– «Капітальний ремонт подвір’я СЗШ № 42 м. Львова»;

– Простір доступний для всіх у ЗДО інклюзивного виду «Барвінок»;

– Ремонт подвір`я школи № 63 (вул. Личаківська, 177, біля корпусу молодшої школи);

– Облаштування доріжок ЗДО «Веселка» бруківкою;

– Реконструкція дитячо-спортивного майданчику на вул. Богданівській (біля церкви);

– Парк «Підгори» (на розі вулиць Личаківська-Бахматюка);

– Сімейний простір на Тракті (вул. Глинянський Тракт, 161г);

– Дитячо-спортивний майданчик на вул. Черемшини, 29.

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/265

Франківський район

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/73

– Сучасна інтерактивна мобільна лабораторія «Лабораторія покоління Альфа» (Generation α-Lab);

– Облаштування розвиваючого простору школярів початкової школи Ліцею №2 ЛМР (вул. Наукова, 24а);

– Капітальний ремонт їдальні школи №36 ЛМР на вул. В.Великого, 55б;

– Шарварок;

– Стежки Горіхового Гаю;

– Капітальний ремонт покриття тротуару на вул. Рубчака, 8;

– Відновлення спортивного майданчику школи №31. Вперше з 1964 р.;

– Здорове харчування – здорові діти (сучасне кухонне обладнання для початкової школи «Джерельце»);

– Сучасний дитячий майданчик європейського типу;

– Спортивний майданчик на вул. Моршинський,12.

Львівська ОТГ

Фото https://lviv.pb.org.ua/projects/84

Вперше участь у громадському бюджеті могли брати й мешканці прилеглих сіл, що входять до Львівської ОТГ. Найбільшу підтримку серед малих проєктів, поданих у цій категорії, отримав проєкт облаштування огорожі довкола школи в смт. Рудне. У Винниках за 600 тис. грн у школі №29 створять медіалабораторію, для якої придбають мультиборд, ноутбуки, планшети, телевізор та меблі. Також у містечку розвиватимуть мережу вуличних тренажерів, зокрема встановлять ще чотири спортивні майданчики. У парку Богдана Хмельницького у Брюховичах облаштують місця для відпочинку, встановивши лавки та смітники. У Дублянах в Народному домі оновлюватимуть сцену: змінять оформлення сцени, придбають акустичну систему, прожектори, комп’ютер, гардини. У селі Великі Грибовичі встановлять паркан довкола території садка та прокладуть тротуар до дитмайданчика. У селі Зашків мешканці самотужки облаштували футбольне поле, встановивши ворота. Завдяки громадському бюджету тут також облаштують волейбольний та дитячий майданчики, придбають тенісний стіл. У Підбірцях проведуть благоустрій стадіону та встановлять глядацькі трибуни. У Лисиничах на вул. Львівській змонтують ігровий комплекс на дитячому майданчику.

Про остаточні підсумки голосування за кожен проєкт можна ознайомитись за посиланням.