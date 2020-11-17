Померла голова Світової федерації українських жіночих організацій.

Голова Світової федерації українських жіночих організацій, віцепрезидентка Світового конґресу українців Анна Кісіль померла 16 листопада на 60 році життя.

Згідно з повідомленням Федерації жіночих організацій, пані Кісіль відійшла у вічність в колі своєї родини в Торонто після року боротьби з тяжкою недугою.

Анна Кісіль померла за кілька днів до своїх 60 народин.

Народилася 19 листопада 1960 року в Яремчі, що на Івано-Франківщині. Навчалася у Львівському політехнічному інституті; отримала спеціальність інженера-педагога будівельних дисциплін.

До 1989 року працювала в системі Львівжитлобуд, а в березні 1990-го разом із родиною виїхала до Канади. Там стала успішною бізнесменкою.

Анна Кісіль розпочала активно займатися громадською діяльністю 2003 року. З 2005 року – голова Міжнародної організації українських громад "Четверта хвиля", Канада. У 2008 році Кісіль ввійшла до ради директорів і стала головою комісії з питань культури при Світовому конгресі українців.

"Можеш допомогти – допоможи, але, віддаючи частинку своєї душі іншим, завжди залишайся собою", – любила казати Анна Кісіль.