Померла голова Світової федерації українських жіночих організацій.

 

Голова Світової федерації українських жіночих організацій, віцепрезидентка Світового конґресу українців Анна Кісіль померла 16 листопада на 60 році життя.

 

Згідно з повідомленням Федерації жіночих організацій, пані Кісіль відійшла у вічність в колі своєї родини в Торонто після року боротьби з тяжкою недугою.

 

 

Анна Кісіль померла за кілька днів до своїх 60 народин.

 

Народилася 19 листопада 1960 року в Яремчі, що на Івано-Франківщині. Навчалася у Львівському політехнічному інституті; отримала спеціальність інженера-педагога будівельних дисциплін.

 

До 1989 року працювала в системі Львівжитлобуд, а в березні 1990-го разом із родиною виїхала до Канади. Там стала успішною бізнесменкою.

 

Анна Кісіль розпочала активно займатися громадською діяльністю 2003 року. З 2005 року – голова Міжнародної організації українських  громад "Четверта хвиля", Канада. У 2008 році Кісіль ввійшла до ради директорів і стала головою комісії з питань культури при Світовому конгресі українців.

 

"Можеш допомогти – допоможи, але, віддаючи частинку своєї душі іншим, завжди залишайся собою", – любила казати Анна Кісіль.

 

17.11.2020

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