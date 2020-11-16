Львівщина та Тернопілля – серед лідерів за кількістю порушень «карантину вихідного дня».

 

Упродовж вихідних, 14-15 листопада, коли в Україні почав діяти «карантин вихідного дня», на Львівщині правоохоронці склали 133 адміністративні протоколи про порушення умов карантину, на Тернопільщині – 67, на Івано-Франківщині – 56, повідомили у прес-службі Національної поліції України.

 

Фото www.facebook.com/hrystyna.protsak

 

«Найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну. Це Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області, Київщина та Київ», – заявив сьогодні, 16 листопада, голова Національної поліції України Ігор Клименко.

 

На Львівщині рейдові групи поліції припинили роботу 664 закладів, які не мали права працювати в умовах «карантину вихідного дня». Правоохоронці склали 71 адмінпротокол на підприємців, власників закладів громадського харчування; 58 – на підприємців, які провадять діяльність у сфері торгівлі та надання послуг; три – на перевізників; один – щодо діяльності кінотеатру, повідомив сьогодні, 16 листопада, під час брифінгу заступник начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області, капітан поліції Дмитро Міхалець.

 

У Львові представники малого і середнього бізнесу мали можливість звернутися по юридичні консультації та допомогу до міського Центру підприємництва. За даними Львівської міськради, упродовж вихідних отримали 700 дзвінків від підприємців. Відбулося також 80 виїздів на місця, де виникали суперечки між поліцейськими і підприємцями. У мерії зібрали інформацію про більшість оштрафованих підприємців і мають намір оскаржити складені поліцією адмінпротоколи у судах.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

«У Львові ми прийняли своє рішення – суботу й неділю оголосили робочими днями для малого та середнього бізнесу. Центр підприємництва працював у суботу і неділю. Більше як 700 опрацьованих консультацій по телефону, 80 виїздів. Ми були присутні, коли поліція складала протоколи. Зараз будемо допомагати підприємцям ці протоколи оскаржувати», – заявив міський голова Львова Андій Садовий.

 

Фото https://lv.npu.gov.ua

 

У Тернопільській області рейдові групи поліції перевірили понад 650 суб’єктів господарювання. Відтак було складено 67 адмінпротоколів за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

На Івано-Франківщині правоохоронці провели 692 рейди і перевірили майже дві тисячі закладів. Поліцейські склали 56 адмінпротоколів за порушення правил карантину: 48 – на підприємців, два – на перевізників, шість –  на фізичних осіб за перебування без масок.

 

Нагадаємо, в умовах «карантину вихідного дня» можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, ветеринарні аптеки, автозаправки та транспорт. Санкція статті 44-3 «Порушення правил карантину щодо людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф для громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  (17-34 тис. грн) та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

16.11.2020

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