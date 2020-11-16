В лікарнях Галичини облаштовують додаткові ліжка для хворих на covid.

У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги сьогодні, 16 листопада, відкрили першу частину нового відділення, пристосованого для прийому хворих на COVID-19. У лікарні облаштовують додаткових 350 ліжок для пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

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Нову зону для хворих на коронавірус облаштували на першому і другому поверхах одного з корпусів лікарні, які раніше винаймав медичний коледж. Упродовж двох тижнів тут у посиленому режимі працювали будівельники: перетягнули стелю та стіни, замінили електропроводку, сигналізацію, встановили нові металопластикові вікна та двері. Загалом кількість ліжкомісць для прийому хворих на COVID-19 у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги збільшиться з 300 до 650. На сьогодні у новому відділенні ЛКЛШД повністю оснащені і готові до прийому хворих перші 7 палат на 50 ліжок, повідомив гендиректор лікарні Олег Самчук.

Фото www.facebook.com/Oleg-Samchuk

«Результат 12 діб безперервного ремонту: перші 7 палат на 50 ліжок уже готові. Там є нові меблі, кисневі концентратори для кожного пацієнта, переносні рентген-апарати і апарати УЗД, монітори пацієнта, шприцеві насоси. Одним словом, усе необхідне для того, щоб допомагати людям одужувати! Проведено гарячу воду, якої не було 10 років, встановлено дві душові кабіни, відновлено сполучення із харчоблоком. Уже починаємо розміщувати пацієнтів на першому поверсі», – повідомив він на своїй facebook-сторінці.

Фото www.facebook.com/Oleg-Samchuk

Для роботи у новому корпусі Львівська лікарня швидкої допомоги потребує додаткових медичних працівників. На роботу запрошують лікарів-терапевтів, анестезіологів, а також медсестер та молодших медичних сестер, зазначено facebook-сторінці лікарні. Лікарям обіцяють заробітну плату від 20 тис. грн, медсестрам – від 17 тис. грн, а для молодшого медичного персоналу – від 15 тис. грн.

До відкриття додаткових ліжкомісць у новому відділенні ЛКЛШД, у Львові діяло 920 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Зважаючи на темпи зростання кількості пацієнтів із коронавірусною інфекцією, у Львові і далі збільшують кількість місць у лікарнях. Додаткові ліжкомісця планують розгорнути також у 1-й міській лікарні на вул. Ужгородській – 80 ліжок; у 8-й міській лікарні на вул. Навроцького – 60 ліжок в окремому корпусі. Із 2 листопада, 5-та міська лікарня Львова також приймає хворих з коронавірусною інфекцією або з підозрою на цю недугу. Водночас, хворих на пневмонію прийматимуть у приміщенні 4-ї лікарні на Свенціцького – там є 40 ліжок.



Зазначимо, тиждень тому в Івано-Франківску розгорнули 120 нових додаткових ліжкомісць для хворих на коронавірусну інфекцію, оскільки існуючі уже були заповнені вщерть. Так додаткових 70 ліжкомісць розгорнули у Централньій міській клінічній лікарні та Міській клінічній лікарні №1. Ще по 25 ліжкомісць розгорнули в облаштованих палатах Пологового центру та в Івано-франківській дитячій клінічній лікарні. Надалі місто планує розміщувати хворих на коронавірус і в міських поліклініках.

У Тернополі на сьогодні функціонує 310 ліжкомісць для дорослих хворих на COVID-19 та 56 – для дітей. Додаткові 50 ліжок вдалося сформувати у серпні у Тернопільській міській лікарні №3.