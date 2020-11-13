Голови великих міст один за одним оголосили бойкот "вихідному карантину".

Добра тузінь міських голів оголосила про намір саботувати рішення Кабінету Міністрів про "карантин вихідного дня". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже попередив представників місцевого самоврядування, що в такий спосіб вони порушуватимуть закон.

У п'ятницю міська рада Луцька оголосила про підготовку позову для скасування урядової постанови про карантин “вихідного дня”. При тім міськрада звернулася до правоохоронців зі закликом проявити лояльність до підприємців.

"Міська влада шукає можливості для того, щоб у нашому місті в законний спосіб уникнути карантину вихідного дня та дати підприємцям і підприємствам нормально працювати, а лучанам нормально жити й задовольняти свої потреби в різних галузях життєдіяльності", – йдеться в повідомленні ЛМР.

Міська рада вважає, що рішення Кабміну суперечить чинному законодавству "й суттєво порушує права підприємців та підприємств".

Орган самоврядування також солідаризувався із протестом підприємців, котрий відбувся у Луцьку 11 листопада. В раді певні, що "вихідний карантин" призведе до серйозних збитків, натомість його ефективність є "доволі сумнівною".

Нагадаємо, раніше подібні сигнали подав і Львів: бурмистр Андрій Садовий заявив про намір оскаржити постанову Кабміну. Садовий також узяв участь у протесті підприємців біля стін Львівської обласної державної адміністрації.

Андрій Іванович назвав рішення центру "дурним" і повідомив, що влада у Львові не збирається коритися заявленим приписам.

Голова Тернополя Сергій Надал заявив: у місті досі діє рішення сесії міської ради та комісії з надзвичайних ситуацій, якими чітко передбачені обмеження.

Раніше Тернопіль іґнорував суворі обмеження "червоної зони" – тепер саботуватиме й централізоване урядове рішення.

Міський голова Рівного Володимир Хомко заявив, що найближчого вік-енду, 14-15 листопада, карантин у Рівному не запроваджуватимуть. Міська комісія з ТЕБ і НС планує продискутувати цю ініціативу допіру в понеділок, 16 листопада.

Бурмистр Мукачева Андрій Балога виступив проти "вихідного карантину" і закликав представників малого та середнього бізнесу займатися всім, що дозволить вижити. Водночас закликав дотримуватися всіх заходів безпечної роботи.

Очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич – котрий сам хворує на ковід – заявив: "Я проти карантину вихідного дня. Коронавірус розповсюджується незалежно від часу і місця".

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, котрий ще кілька місяців тому оголосив про бойкот карантину (й наразився на те, що Володимир Зеленський обізвав його "бандитом"), заявив, що при виборі карантинних обмежень він спиратиметься на думку громади та місцевих лікарів.

"Як міський голова я обіцяю, що буду аналізувати всі ініціативи уряду з холодною головою. Ми не зупинимо економіку міста, адже тільки так ми зможемо вижити, враховуючи той факт, що центральна влада залишила нас сам на сам з пандемією", – заявив бунтівний бурмистр.

Краматорськ і Слов'янськ теж проти. "На нашу думку, обмеження, що вводяться Кабміном, не враховують істотних відмінностей між містами. Такі рішення повинні прийматися виключно на місцях", – заявив краматорський голова Андрій Панков.

Проти "вихідного карантину" також виступили керівники органів місцевого самоврядування в Одесі, Житомирі та Маріуполі.

Натомість влада Києва – міста, що лідирує серед українських реґіонів за кількість захворювань на ковід – підтвердила намір піти на частковий "локдавн".

Тимчасом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив: рішення уряду – обов'язкове до виконання.

"У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних", – сказав Шмигаль.