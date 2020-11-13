У Тернополі ресторатори заснували релігійну громаду, щоб обійти «карантин вихідного дня».

Тернопільський підприємець Тарас Ковальчук з колегами вирішили перереєструвати два ресторани та хостел на майно релігійної громади, щоб заклади продовжували діяти в умовах «карантину вихідного дня». Разом із дев’ятьма колегами напередодні провели збори засновників та уклали статут релігійної організації. Сьогодні, 13 листопада, вони подали пакет документів на реєстрацію цієї громади в Тернопільську ОДА.

Фото www.facebook.com/kovalli.in.ua

«Почали шукати юридичний механізм, як ми зможемо продовжити працювати, у нових умовах. Почали дивитись на досвід інших країн. Запала в око Польща (сама релігійна країна Європи) та фітнес центр, який став церквою. Почали вивчати, виявилось церкви не треба, треба просто релігійну організацію», – повідомив Тарас Ковальчук на своїй facebook-сторінці.

Після цього Ковальчук зі своїми колегами вирішив створити релігійну організацію «Братство Лисих».

«Ми дійсно проходимо процедуру реєстрації. Подали сьогодні пакет документів у Центр релігії при Тернопільській ОДА. За законом, процедура реєстрації може тривати місяць, найдовше – три. Якщо будуть затягувати, ми звернемося у суд і вимагатимемо реєстрацію», – повідомив креативний підприємець у коментарі «Z».

Він зазначив, що засновники «Братства Лисих» наразі керуватимуться ст. 35 Конституції України, відповідно до якої «кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність».

Фото www.facebook.com/kovalli.in.ua

«Після зборів засновників ми уже можемо проводити збори нашої громади. Ніщо не перешкоджає нам, дотримуючись конституції, зробити такі збори на вихідні», – зазначив Тарас Ковальчук, і додав, що у такий спосіб засновники висвловлюють своє ставлення до того «театру абсурду», яким вважають введення «карантину вихідного дня».

За його словами, ресторан «ЛИСИЙ Family Club» на вихідних буде місцем зустрічі новоствореної релігійної громади, «Леліва – перша старотарнопільська ресторація» буде трапезною братчиків, а хостел – місцем відпочинку для братчиків та паломників, які приїжджають до Тернополя.

Нагадаємо, уряд запровадив «карантин вихідного дня», який почне діяти з 14 листопада. Це означає, що протягом щонайменше трьох наступних тижнів у суботу та неділю буде заборонено працювати ресторанам, непродуктовим магазинам, фітнес-залам та ТРЦ. Такі протиепідемічні заходи сколихнули підприємців по всій Україні та призвели до протестів. Зокрема, у Львові, Івано-Франківську, Тернополі відбулися акції протесту #МаюПравоПрацювати за участі рестопаторів та працівників сфери громадського харчування.

У Львові юристи міської ради готують позов до суду на рішення Кабінету міністрів про запровадження в Україні «карантину вихідного дня». Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на вихідних працюватиме Центр підтримки підприємництва за телефоном гарячої лінії 15-80: будуть консультувати підприємців у випадку виникнення непорозумінь. Також, за його інформацією, формуються мобільні юридичні групи, які надаватимуть оперативну допомогу підприємцям.