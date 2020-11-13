Україна підписала угоду з NASA про дослідження Місяця і Марсу.

Державна космічна аґенція України підписала домовленості в рамках програми NASA "Артеміда" з цивільного дослідження й використання Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях.

Відтак Україна стала дев’ятою країною-підписантом "Артеміди", повідомили в Державному космічному агентстві.

“Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати свої власні проєкти у партнерстві з провідними космічними аґенціями світу. Це логічний крок на продовження того, що ми же вступили до Moon Village Association. Українські проєкти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал у рамках програми «Артеміда»... Я переконаний, що домовленості дадуть новий поштовх до об’єднання держав у започаткуванні багатосторонніх консультацій в контексті розвитку міжнародного космічного права, яке б відповідало сучасним викликам та планам людства в освоєнні космічного простору”, – сказав голова Космічної аґенції України Володимир Усов.

Домовленості містять набір принципів, якими керуватимуться держави-підписанти в рамках їхньої участі в програмі НАСА "Артеміда": Мирне дослідження: усі заходи, що проводяться за програмою "Артеміди", мають здійснюватись в мирних цілях; Прозорість: підписанти здійснюватимуть свою діяльність прозоро, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів; Сумісність: нації, які братимуть участь у програмі, будуть прагнути підтримувати сумісність систем для підвищення їхньої безпеки та стабільності; Екстрена допомога: підписанти зобов'язуються надавати допомогу особам, які постраждали в рамках реалізації програми "Артеміда", в контексті Угоди про рятування; Реєстрація космічних об'єктів: будь-яка держава, яка бере участь у програмі, має бути учасницею Конвенції про реєстрацію; Поширення наукових даних: підписанти зобов'язуються публічно оприлюднювати наукову інформацію, отриману в рамках реалізації програми; Збереження спадщини: підписанти зобов'язуються зберігати космічну спадщину; Космічні ресурси: видобування та використання космічних ресурсів є ключовим фактором безпечних та сталих досліджень, і підписанти підтверджують, що така діяльність повинна проводитися відповідно до договору з космосу; Деконфліктизація діяльності: підписанти зобов'язуються запобігати шкідливому втручанню та підтримувати принцип належної уваги, як того вимагає договір з космосу; Орбітальне сміття: підписанти зобов’язуються планувати безпечне захоронення сміття.

У Космічній аґенції додають, що підписання домовленостей також сприятиме обговоренню питання укладення Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях (рамкова угода від 31 березня 2008 року втратила чинність 22 січня 2019 року), розширенню співпраці України та США за іншими напрямами космічної діяльності та поновленню діалогу держав в рамках українсько-американської робочої групи з питань досліджень та використання космічного простору в мирних цілях, яка була створена 2016 року.

13 жовтня 2020 року в рамках 71-го Міжнародного астронавтичного конгресу вісім держав підписали домовленості в рамках програми "Артеміда" щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів у мирних цілях. Тепер до них приєдналася і Україна.