Доказів маніпуляцій на виборах, про які заявляв Трамп, не виявлено.

Аґенція з кібербезпеки США назвала голосування 3 листопада найзахищенішим в історії країни.

Експерти не знайшли доказів маніпуляцій з голосами виборців у Сполучених Шатах на президентських виборах, які відбулися третього листопада. «Голосування стало найзахищенішим в історії Америки», – заявили високопоставлені представники Аґенції з кібербезпеки і безпеки інфраструктури США (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – CISA) в четвер, 12 листопада. Під заявою підписалася і низка компаній, які надають технологічне обладнання для підрахунку голосів.

«Ми повністю впевнені в захищеності і чесності наших виборів. Немає жодних доказів того, що будь-яка система голосування видалила або втратила голоси, змінила голос або будь-яким чином була зіпсована», – наголошено в заяві CISA. Експерти Аґенції відкинули твердження президента Дональда Трампа і республіканців про те, що він зазнав поразки від демократа Джо Байдена внаслідок фальшувань і втрати бюлетенів. Вони зазначили, що знають про існування «багатьох необґрунтованих заяв і можливостей для дезінформації».

Заява CISA була оприлюднена через кілька годин після того, як Дональд Трамп зробив ретвіт бездоказового твердження про те, що компанія-виробник обладнання для голосування нібито видалила подані за Трампа 2,7 мільйона голосів по всій країні, передавши при цьому Байдену сотні тисяч голосів, поданих за Трампа в Пенсільванії та інших штатах. Компанія Dominion Voting Systems, виробник обладнання для голосування, і виборчком штату Пенсільванія категорично відкинули це твердження Трампа.

Ще раніше чинний глава Білого дому неодноразово заявляв про «крадіжку голосів» на користь свого суперника, кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена. Однак глава Білого дому нічим не підтверджував своїх висловлювань.

Демократ Байден, за даними попередніх підрахунків голосів, на президентських виборах в США заручився достатньою кількістю членів Колегії електорів для перемоги над республіканцем Трампом. Проте чинний президент США не визнає своєї поразки і намагається оскаржити підсумки голосування в судах.