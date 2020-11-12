"Всі на вихід!": Радник Єрмака пішов з Офісу Президента через незгоду з карантином.

 

Радник керівника Офісу Президента України Ігор Уманський звільняється з посади через незгоду з "карантином вихідного дня".

 

Про це Уманський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Карантин вихідного дня? Ok! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову... ВідпочивайТЕ!" – написав Уманський.

 

Притім радник Андрія Єрмака дав зрозуміти, що він має декілька причин демісувати. 

 

"Щодо причини відставки – все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже", – заінтриґував Уманський.

 

Ігор Уманський був міністром фінансів в уряді Дениса Шмигаля, однак пропрацював недовго – неповні чотири тижні. Шмигаль казав, що Уманський – професіонал, "який здатний реалізовувати довгострокові реформи", але "країна вимагає швидких дій".

 

Після цього Єрмак узяв Уманського своїм радником.

 

12.11.2020

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