"Всі на вихід!": Радник Єрмака пішов з Офісу Президента через незгоду з карантином.

Радник керівника Офісу Президента України Ігор Уманський звільняється з посади через незгоду з "карантином вихідного дня".

Про це Уманський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Карантин вихідного дня? Ok! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову... ВідпочивайТЕ!" – написав Уманський.

Притім радник Андрія Єрмака дав зрозуміти, що він має декілька причин демісувати.

"Щодо причини відставки – все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже", – заінтриґував Уманський.

Ігор Уманський був міністром фінансів в уряді Дениса Шмигаля, однак пропрацював недовго – неповні чотири тижні. Шмигаль казав, що Уманський – професіонал, "який здатний реалізовувати довгострокові реформи", але "країна вимагає швидких дій".

Після цього Єрмак узяв Уманського своїм радником.