"Всі на вихід!": Радник Єрмака пішов з Офісу Президента через незгоду з карантином.

Радник керівника Офісу Президента України Ігор Уманський звільняється з посади через незгоду з "карантином вихідного дня".
Про це Уманський повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Карантин вихідного дня? Ok! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову... ВідпочивайТЕ!" – написав Уманський.
Притім радник Андрія Єрмака дав зрозуміти, що він має декілька причин демісувати.
"Щодо причини відставки – все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже", – заінтриґував Уманський.
Ігор Уманський був міністром фінансів в уряді Дениса Шмигаля, однак пропрацював недовго – неповні чотири тижні. Шмигаль казав, що Уманський – професіонал, "який здатний реалізовувати довгострокові реформи", але "країна вимагає швидких дій".
Після цього Єрмак узяв Уманського своїм радником.
12.11.2020