Львівська мерія оскаржить у суді рішення уряду про «карантин вихідного дня»

 

Львівська мерія готує позов до суду на рішення Кабінету міністрів про запровадження в Україні «карантину вихідного дня», дія якого мала би розпочатися з суботи, 14 листопада. Про це у середу ввечері, 11 листопада, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

«Вже казав і ще раз повторю. Локдаун на вихідні – абсурд. Таке враження, що в нас важливі рішення спочатку ухвалюються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили. За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги – це живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати?», – написав Андрій Садовий на своїй facebook-сторінці.

 

Сьогодні, 12 листопада, діючий мер Львова повідомив, що міська комісія з надзвичайних ситуацій не буде ухвалювати жодних рішень, пов'язаних із реалізацією на практиці «карантину вихідного дня».

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

 «Карантин вихідного дня» лише у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу. А ще є їхні сім‘ї. Те, що такі непослідовні заходи ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію, зрозуміло вже всім. Отож, міська комісія з надзвичайних ситуацій не буде ухвалювати жодних рішень, які шкодитимуть місту», – зазначив він.

 

Андрій Садовий повідомив, що на вихідних працюватиме Центр підтримки підприємництва за телефоном гарячої лінії 15-80: будуть консультувати підприємців у випадку виникнення непорозумінь. Також, за його інформацією, формуються мобільні юридичні групи, які надаватимуть оперативну допомогу підприємцям.

 

Нагадаємо, 11 листопада уряд прийняв рішення про запровадження в Україні «карантину вихідного дня», який діятиме з суботи, 14 листопада, і щонайменше до 29 листопада включно. Таке рішення означає, що на вихідних в Україні працюватимуть лише продовольчі магазини, аптеки і транспорт. Робота розважальних закладів заборонена, заклади громадського харчування можуть працювати лише на доставку або на винос.

 

У Львові, як і в інших українських містах, ресторатори та працівники сфери громадського харчування вийшли на акцію протесту #МаюПравоПрацювати, закликаючи уряд та президента не вводити карантин вихідного дня», який несе потенційні збитки рестораторам, а їхніх працівників наштовхує на загрозу звільнення.

 

12.11.2020

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