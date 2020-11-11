Ресторатори Галичини протестують проти карантину "вихідного дня".

У середу вранці, 11 листопада, у Львові, Івано-Франківську та Тернополі відбулися акції протесту проти карантину «вихідного дня» працівників ресторанної галузі та рестораторів, організовані у межах всеукраїнської акції #МаюПравоПрацювати.

Фото https://portal.lviv.ua

У Львові близько тисячі людей вийшли на мітинг під стіни облдержадміністрації. Вони тримали плакати з написами: «Ні – поліцейському свавіллю! Мораторій на перевірки!», «Ви – наш вирок!», «Не закривайте! Працюють люди», «Ресторанний бізнес – це мільйон годувальників».

Учасники пікету вимагають скасування карантину «вихідного дня», відміни заборони працювати після 22:00, мораторій на перевірки і скасування адмінпротоколів; приведення до європейських санітарних норм.

Фото https://portal.lviv.ua

Якщо власники ресторанів протестують через потенційні збитки, то їхні працівники – через загрозу безробіття.

Керівник консалтингового агентства «Readyto. Restaurant marketing» Всеволод Поліщук прокоментував, чому введення карантину «вихідного дня» є абсолютно нелогічним з точки зору ресторанного бізнесу.

«Для більшості закладів вихідні – це час найбільших надходжень. Але не говоримо про заробіток – зараз ресторани виживають, та й то не всі. Якщо відкинути вихідні, відпаде потреба у другій зміні. Тобто якщо така практика затягнеться, майже половина (відкидаючи менеджмент) працівників втратить роботу суто механічно, навіть якщо їхні заклади виживуть», – прокоментував він на своїй facebook-сторінці.

Напередодні співвласник Холдингу емоцій «!FEST» Юрій Назарук опублікував звернення до уряду та Президента, в якому заявив, що представники ресторанного бізнесу не згодні зупиняти роботу закладів, якщо продовжуватимуть працювати ринки, будівельні супермаркети, громадський транспорт.

«У таких умовах ми будемо продовжувати працювати, бо відповідаємо за безпеку наших просторів! Карантин вихідного дня – це навмисне вбивство сфери послуг», – зазначив Юрій Назарук.

Фото https://suspilne.media

В Івано-Франківську кілька сотень людей долучилися до акції протесту #МаюПравоПрацювати, вимагали не вводити карантин «вихідного дня» та скасувати інші обмеження.

Фото https://suspilne.media

За словами організаторів, український ресторанний бізнес потрапив у карантинну м'ясорубку: заборона працювати, неадекватні санітарні вимоги, перевірки, поліцейські рейди.

Фото https://terminovo.te.ua

Близько сотні працівників закладів громадського харчування вийшли сьогодні на пікет до Тернопільської облдержадміністрації.

Фото https://terminovo.te.ua

У руках учасники акції протесту тримали плакати з написами «Ви – наш вирок», «Маю право працювати», «COVID не вибирає – будні чи вихідні». Вони зробили спільне звернення до уряду та Президента з вимогою не вводити карантин «вихідного дня».