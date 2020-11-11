Україна вважає війну в Нагірному Карабаху завершеною.

Міністерство закордонних справ України у середу опублікувало заяву, в якій визнало війну у Нагірному Карабаху завершеною.

Офіційну заяву "у зв’язку із завершенням війни в Нагірному Карабасі" оприлюднено на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства.

МЗС наголосило, що Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту.

"Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права", – йдеться у заяві.

Міністерство додало, що Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджану в міжнародно визнаних кордонах.

"Цей принцип є основоположним для України, що досі потерпає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", – сказано в заяві.