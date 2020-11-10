Трамп має намір знов балотуватися в президенти через чотири роки.

Для цього він намагається забезпечити свій контроль над Національним комітетом Республіканської партії

Все ще чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розробляє план дій з метою узурпувати Національний комітет Республіканської партії (НКРП) США і закласти основу для спроби знову стати президентом країни в 2024 році. З таким твердженням виступила у вівторок, 10 листопада, телекомпанія CNN з покликом на джерела з числа республіканців і радників Трампа.

За даними джерел телеканалу, старший син чинного президента Дональд Трамп-джуніор і його подруга Кімберлі Ґілфойл (Kimberly Guilfoyle), котра працює у виборчому штабі тестя, мають намір увійти в керівництво НКРП для підготовки до наступних загальних виборів у США. Обидва чітко висловлюють своє невдоволення тим, як голова керівного органу партії Ронна Макденіел (Ronna McDaniel) справлялася зі своїми обов'язками під час президентської кампанії, яка закінчилася перемогою демократа Джо Байдена.

«Дональд-джуніор і Кімберлі взяли під пильну увагу НКРП, щоб захопити його самим або дати це зробити своїм наближеним», – зазначило одне з джерел. Телекомпанія називає в числі таких наближених осіб Райнса Прібаса (Reince Priebus), котрий раніше очолював Комітет, а потім апарат працівників Білого дому, а також голову партійного осередку республіканців у штаті Огайо Джейн Тімкен (Jane Timken).

За даними телекомпанії NBC, Трамп конфіденційно висловлював ідею заснувати ще до кінця листопада комітет дій, який дозволить закласти основу для нової спроби балотуватися в американські президенти. Такі комітети в США використовуються для збору добровільних пожертвувань, найму політтехнологів, організації різних заходів, покликаних не дати виборцям забути ім'я політика за наступні чотири роки.