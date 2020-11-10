Каськіва обрали до Закарпатської обласної ради від "ОПЗЖ".

 

Колишній голова Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов шостим номером від "ОПЗЖ" у депутати Закарпатської обласної ради.

 

Про це повідомляє "Укрінформ".

 

 

На шостому виборчому окрузі Закарпаття в Хустському районі за Каськіва проголосував 481 виборець.

 

На початку виборчої кампанії на Закарпатті ВО "Свобода" вимагало зняти з реєстрації Каськіва, якого ТВК зареєструвала кандидатом у депутати до Закарпатської обласної ради від "ОПЗЖ" по 6-му Хустському округу.

 

Каськів – політичний діяч, авантюрист. За часів Віктора Якуновича був головою Державного агентства національних проєктів. За даними слідства, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн грн для реалізації низки національних проєктів. Зокрема, проєкт "Якісна вода" передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, а згідно з проєктом "Олімпійська надія-2022" мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проєкти так і не були реалізовані.

 

25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі і екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в 600 тис. дол.

 

Каськова із Закарпаттям пов'язує ідея Олімпіади на Боржаві, яку він проштовхував за часів Януковича. Свого часу Каськіва та його оточення звинувачували у масовій скупці земель на Боржавських полонинах. Саме від цього округу й обрався Каськів.

 

10.11.2020

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