У Кременці відкрили новий майдан із пам’ятником «Борцям за волю України».

 

У Кременці, що на Тернопільщині, встановили пам'ятник «Борцям за волю України» на новій площі «Майдан Волі» у центрі міста. У неділю, 8 листопада, провели урочисте відкриття пам'ятника за участі громади, священнослужителів і військовослужбовців.

 

Фото https://kremenets.city

 

«Сьогодні у нашому місті важлива та знатна подія, яка залишиться в пам'яті для краян та нашого краю навіки. Встановлено монумент "Борцям за волю України" як шана усім, хто поклав найдорожче, що є у людини, – це її життя, за правду та волю України», – звернувся до громади один з ініціаторів встановлення монумента Олександр Лілякевич.

 

Фото https://kremenets.city

 

Зазначимо, нову площу у Кременці спроєктували у 2016 році. Тоді ж виготовили та розробили проєктно-кошторисну документацію, виділили земельну ділянку під комунальну власність. Саме будівництво почали у листопаді 2019 року, повідомив заступник міського голови Ярослав Риндич.

 

«На будівництво майдану виділили 7 мільйонів 539 тисяч гривень, наразі роботи ще не завершені й будуть продовжені», – зазначив він.

 

10.11.2020

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