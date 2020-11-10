Суд відмовився скасовувати результати виборів до Львівської міської ради.

Львівський окружний адміністративний суд напередодні, 9 листопада, розглянув і повністю відмовив у задоволенні позову кандидату в депутати від партії «Наш край» Євгенові Лозинському щодо скасування результатів виборів депутатів Львівської міськради. Про це повідомив координатор громадянської мережі «ОПОРА» за виборами у Львівській області Тарас Радь.

Фото adm.lv.court.gov.ua

«Суд прийняв рішення відмовити у задоволенні позовних вимог позивача повністю! Таким чином рішення Львівської міської ТВК з результатів виборів депутатів Львівської міської ради залишається чинним без змін», – написав Тарас Радь на своїй facebооk-сторінці.

Фото www.facebook.com/taras.rad

Зазначимо, кандидат від партії «Наш край» Євген Лозинський намагався оскаржити у суді протоколи про підрахунок голосів із близько 20 виборчих дільниць у Франківському районі Львова. Дані у копіях протоколів, які є в розпорядженні Євгена Лозинського, начебто відрізняються від тих, на основі яких були встановлені підсумки голосування.

«Хоча рішення оскаржує представник партії "Наш край", але, ймовірно, це може бути оскарження декількох політичних партій, які не подолали 5% бар'єр, котрі публічно не фігурують у справі. По суті, це спроба скасувати рішення Львівської міської ТВК про результати голосування з виборів депутатів Львівської міської ради на підставі неможливості встановити результатів голосування на дільницях, які сумарно охоплюють більше 5% виборців, які взяли участь у голосуванні», – коментував Тарас Радь перед засіданням суду.

За словами Тараса Радя, громадська мережа не може стверджувати, що порушень не було, але їм невідомі порушення, які б могли суттєво вплинути на результати голосування виборців за партії та кандидатів до Львівської міської ради.

Раніше мер Львова Андрій Садовий заявляв, що за спробою скасувати результати виборів стоїть партія «Слуга народу», яка не потрапила до Львівської міськради.

Наразі Євгеній Лозинський ще має час, щоб подати апеляцію.

Відповідно до офіційних результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня, Львівську міську раду восьмого скликання сформує лише п’ять партій, при цьому найбільше місць отримала «Європейська солідарність» (26) і «Самопоміч» (17). Решту мандатів розділять між собою «Свобода», «Голос» та «Варта».