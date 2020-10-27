У Львівській міській раді буде представлено п'ять партій.

Львівської міської ради нового скликання, за попередніми даними, проходять 5 партій. Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомив «Інтерфакс-Україна» на основі даних паралельного підрахунку голосів, який проводили у кількох виборчих штабах.
Фото https://www.caparol.ua
Згідно з цими даними, перше місце займає «Європейська солідарність» – 30,9% голосів, «Об’єднання «Самопоміч» – майже 20%, «Голос» – 8,9%, «ВАРТА» – 7%, ВО «Свобода» – 6,7%. Українській Галицькій партії забракло 0,4% до проходження в раду, а Партія «Слуга народу» набирає 3,5% голосів.
Відповідно до даних паралельного підрахунку, 64 депутатські мандати у Львівській міській раді можуть бути поділені наступним чином:
«ЄС» - 26 депутатів,
«Об’єднання «Самопоміч» – 17 депутатів,
«Голос» – 8 депутатів,
«Варта» – 7 депутатів,
ВО «Свобода» – 6 депутатів.
Фото https://galinfo.com.ua
У той же час, голова Львівської міської територіальної виборчої комісії Ігор Сліпецький повідомив, що остаточні результати будуть оприлюднені через 2-3 дні.
Раніше стало відомо, що до Львівської обласної ради проходить шість партій.
27.10.2020