У Львівській міській раді буде представлено п'ять партій.

Львівської міської ради нового скликання, за попередніми даними, проходять 5 партій. Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомив «Інтерфакс-Україна» на основі даних паралельного підрахунку голосів, який проводили у кількох виборчих штабах.

Фото https://www.caparol.ua

Згідно з цими даними, перше місце займає «Європейська солідарність» – 30,9% голосів, «Об’єднання «Самопоміч» – майже 20%, «Голос» – 8,9%, «ВАРТА» – 7%, ВО «Свобода» – 6,7%. Українській Галицькій партії забракло 0,4% до проходження в раду, а Партія «Слуга народу» набирає 3,5% голосів.

Відповідно до даних паралельного підрахунку, 64 депутатські мандати у Львівській міській раді можуть бути поділені наступним чином:

«ЄС» - 26 депутатів,

«Об’єднання «Самопоміч» – 17 депутатів,

«Голос» – 8 депутатів,

«Варта» – 7 депутатів,

ВО «Свобода» – 6 депутатів.

Фото https://galinfo.com.ua

У той же час, голова Львівської міської територіальної виборчої комісії Ігор Сліпецький повідомив, що остаточні результати будуть оприлюднені через 2-3 дні.

Раніше стало відомо, що до Львівської обласної ради проходить шість партій.