Байден створює перехідну команду для перебрання влади.

Він планує скасувати багато ключових елементів політики Трампа.

Президент-елект Джо Байден розпочав підготовку до отримання контролю над федеральним урядом, що формально відбудеться на інавґурації 20 січня 2021 року. Він уже готується до скасування багатьох ключових елементів політики свого попередника Дональда Трампа. Про це повідомило радіо Voice of America.

Байден і обрана віцепрезидентка Камала Гарріс (Kamala Harris) запустили сайт перехідного періоду, заявивши, що нова команда у своїй діяльності передовсім зосередиться на пандемії коронавірусу, рецесії найбільшої господарки світу, викликаної пандемією, зміною клімату та системним расизмом.

«Ми готові до лідерства з першого дня, роблячи все, щоб адміністрація Байдена-Гарріс змогла зайнятися вирішенням найнагальніших завдань, які перед нами стоять: захист і збереження здоров'я нашої країни, оновлення наших можливостей досягати успіху, забезпечення расової рівності і боротьба з кліматичною кризою. Ми стоїмо разом – як єдина Америка. Ми станемо сильнішими, ніж були раніше», – наголошується в заяві, оприлюдненій на сайті Байдена-Гарріс.

За словами речників штабу Байдена, в перший день перебування на посаді новий президент-демократ планує знову зробити США учасником Паризької угоди щодо клімату, з якої країну вивів Трамп, а також скасувати рішення свого попередника про вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Байден також планує скасувати заборону на в'їзд майже всіх мешканців кількох переважно мусульманських країн і відновити програму, яка дозволяла молодим людям, незаконно завезеним до США в дитячому віці, залишатися в країні.

У ході кампанії Байден також говорив, що планує знову долучитися до міжнародної угоди про обмеження ядерної програми Ірану, з якої Трамп вивів США.

Тимчасом Дональд Трамп оскаржує результати президентських виборів шляхом судових позовів. Він заявляє про порушення під час підрахунку голосів у декількох штатах, де Байден переміг з невеликим відривом, отримавши всі голоси електорів від цих штатів. Це, на переконання все ще чинного глави Білого дому, змінило загальний результат не на його користь.

Починаючи з понеділка, дев’ятого листопада, штаб Трампа подав безліч судових позовів, хоча повідомлення про порушення під час голосування третього листопада і подальшого підрахунку голосів були дуже малочисельними.

На загальнонаціональному рівні Байден отримав приблизно на чотири мільйони голосів більше, ніж Трамп. Варто зазначити, що у багатьох штатах підрахунок голосів триває й досі, хоча результат виборів майже у всіх 50 штатах не викликає сумнівів: в Пенсильванії Байден далі нарощує відрив: при більше як 99% підрахованих голосів він випереджає Трампа на 0,68% (45727 виборців, кожні 10 підрахованих голосів збільшують цей розрив на 5 голосів), нарощує перевагу і в Джорджії, звідки вже третю добу повідомляють, що підраховані майже всі бюлетені: на даний момент вона становить 0,21% (10501 виборець), і в Неваді, де при 97% підрахованих голосів перевага у 2,59% (34 283 вибоці при 40 тисячах ще не підрахованих бюлетенів), натомість в Аризоні відрив зменшується і становить 0,51% (17 тис. голосів) при 98% підрахованих бюлетенів (Байден тут втрачає 6 голосів переваги з кожної підрахованої сотні, а для перемоги Трампу треба нарощувати перевагу з темпом 25 зі ста); в Північній Кароліні підраховано 98% голосів, і тут вже Трамп випереджає Байдена на 1,4% (75407), але в цьому штаті чекають до 12 листопада на всі поштові бюлетені.

За даними на цей момент, Байден отримав 75,2 мільйона голосів виборців, що є рекордом в історії США. За Трампа проголосував приблизно 71 мільйон американців.