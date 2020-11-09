"Голос" виявив фальсифікацію виборів на Київщині.

Партія "Голос" заявила про фальсифікацію результатів виборів на виборах до Київської обласної ради. Махінації виявлено у протоколах, котрі надходять до Київської обласної територіальної виборчої комісії.

Згідно з повідомленням партії у Facebook, у протоколі Фастівської міської територільної виборчої комісії виявлено розбіжності у понад тисячу голосів.

Представниця "Голосу" Михайлина Скорик-Шкарівська написала у Facebook: у цілому окрузі "Голосові" нарахували лише пів сотні голосів.

"Уроки математики від Фастівської міської ТВК. За їхніми даними, з 16059 виборців за "Голос" проголосувало 47 осіб. Згідно з нашими даними, тільки на 6 міських ДВК за "Голос" проголосували 57 виборців. Загалом Фастівська ОТГ має 42 дільниці. Так виглядає брутальна фальсифікація результатів", – обурилася Скорик.

Згідно з інформацією партії, так само намагалися відкоригувати дані різним політичним силам в Гостомельській, Богуславській та Бородянській ТВК. Зокрема, з підсумкового протоколу Гостомельської селищної ТВК зникли 83 голоси, які були в первинних протоколах трьох дільничних виборчих комісій №320602, №321309 та №321314.

"Голос" вимагає не враховувати дані зі сфальшованих протоколів.