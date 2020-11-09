У Грузії тривають протести в зв'язку з підсумками виборів.

Під час акції під будівлею ЦВК поліція застосувала водомети й інші спецзасоби.

 

 

Лідери опозиції в ніч на понеділок, дев’ятого листопада, ухвалили рішення завершити протестну акцію біля будівлі Центральної виборчої комісії Грузії в Тбілісі. Це сталося після того, як проти демонстрантів були застосовані водомети і сльозогінний газ. Кілька людей отримали сильні тілесні ушкодження. Про це повідомив грузинський інформаційний портал News Georgia.

 

Голова політради найбільшої опозиційної партії «Єдиний національний рух» (ЄНР) Ніка Мелія закликав усіх, хто не згоден з результатами парламентських виборів, знову зібратися біля будівлі парламенту в Тбілісі дев’ятого листопада о 18:00.

 

У неділю вечері, восьмого листопада, на проспекті Руставелі біля парламенту зібралися лідери різних опозиційних партій і тисячі людей, котрі вважають, що результати парламентських виборів 31 жовтня були сфальшовані. Мітингувальники вирушили до Центрвиборчкому. Вони планували провести пікет під будівлею ЦВК, який мав би тривати аж до призначення повторного голосування. Своє рішення вони пояснили тим, що влада відмовилася виконати ультиматум про демісію голови ЦВК Тамари Жванії й проіґнорувала пропозицію опозиції про початок перемовин.

 

Приблизно о 21:30 (за тбіліським часом) демонстранти підійшли до ЦВК. Невеликі групи агресивно налаштованих протестувальників почали кидати каміння в поліцію. Тоді поліціянти задіяли водомети і сльозогінний газ. Пізніше в МВС Грузії заявили, що поліція застосувала «пропорційну силу в межах своїх повноважень», коли учасники протесту вдалися до «насильницьких методів» і намагалися увірватися в будівлю ЦВК. «Оскільки учасники протесту застосували насильницькі методи і не підкорилися вказівкам поліції, МВС застосувало відповідну силу в межах своїх повноважень», – йдеться в заяві відомства.

 

Нагадаємо, що, згідно з офіційними результатами, правляча партія «Грузинська мрія» отримала 48,23 відсотка голосів, а найбільша опозиційна партія «Єдиний національний рух» – 27,18 відсотка. Такі результати дають правлячій партії право сформувати уряд самостійно. Відтак вісім опозиційних партій, включно з ЄНР, заявили, що бойкотуватимуть парламент.

 

Опозиція звинувачує правлячу партію та її прихильників у купівлі голосів, погрозах на адресу виборців і спостерігачів і порушенні під час підрахунку голосів. Лідери «Грузинської мрії» відкидають висунуті проти партії звинувачення.

09.11.2020

До теми

Чому ненависть та "іншування" так сильно зросли в Америці?
Крісті Ашванден
В огляді наукових досліджень в журналі Science п'ятнадцять дослідників намагались зрозуміти особливості теперішньої політичної поляризації у США. Scientific American поспілкувався з головним автором цієї публікації. 
09.11.20 | | Наука
Чим зумовлене музичне задоволення?
Вимірювання мозкових хвиль демонструє, що відбувається в мозку під час слухання емоційної музики.
08.11.20 | | Наука
Зеленський як персонаж
Назарій Заноз
Зеленському треба докласти чимало зусиль, аби позбутися іміджу персонажа та довести власну самостійність. Як і Україні
06.11.20 | | Дискурси
«Театр у кошику» знову вражає
Мирослав МАРИНОВИЧ
У цьому шаленому світі все-таки знаходяться люди, які попри все прагнуть творити для нас оази, де можна перепочити і набратися духовних сил
06.11.20 | | Штука
«Борис Годунов» у Цюриху
Кирило Карабиць
Оркестр і хор під час вистави звучали не з оркестрової ями, а з репетиційної зали, що розташована неподалік від оперного театру. За допомогою оптоволоконного кабелю синхронізований звук віртуально подавався зі швидкістю світла до оперного театру.
05.11.20 | | Штука
Викрадач душ
Володимир Шелухін
У давнину вірили, що зображення людини призводить до викрадення у неї душі. Можливо тому світлини, які робив мій дід, такі одухотворені.
05.11.20 | | Минуле
Індульґенція на свавілля
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність будь-якого суду не може тлумачитися таким чином, що він виключає протидію його свавільним рішенням.
05.11.20 | | Україна
David Bowie «The Man Who Sold The World» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Отого 4 листопада 1970 року, в день виходу альбому, Девіду Бові було 23 роки. Кажуть, що музиканти, та й усі митці загалом, створюють найгеніальніше у молоді роки. Щодо рокової музики – і щодо Девіда Бові – це свята правда
04.11.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.