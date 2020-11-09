У Грузії тривають протести в зв'язку з підсумками виборів.

Під час акції під будівлею ЦВК поліція застосувала водомети й інші спецзасоби.

Лідери опозиції в ніч на понеділок, дев’ятого листопада, ухвалили рішення завершити протестну акцію біля будівлі Центральної виборчої комісії Грузії в Тбілісі. Це сталося після того, як проти демонстрантів були застосовані водомети і сльозогінний газ. Кілька людей отримали сильні тілесні ушкодження. Про це повідомив грузинський інформаційний портал News Georgia.

Голова політради найбільшої опозиційної партії «Єдиний національний рух» (ЄНР) Ніка Мелія закликав усіх, хто не згоден з результатами парламентських виборів, знову зібратися біля будівлі парламенту в Тбілісі дев’ятого листопада о 18:00.

У неділю вечері, восьмого листопада, на проспекті Руставелі біля парламенту зібралися лідери різних опозиційних партій і тисячі людей, котрі вважають, що результати парламентських виборів 31 жовтня були сфальшовані. Мітингувальники вирушили до Центрвиборчкому. Вони планували провести пікет під будівлею ЦВК, який мав би тривати аж до призначення повторного голосування. Своє рішення вони пояснили тим, що влада відмовилася виконати ультиматум про демісію голови ЦВК Тамари Жванії й проіґнорувала пропозицію опозиції про початок перемовин.

Приблизно о 21:30 (за тбіліським часом) демонстранти підійшли до ЦВК. Невеликі групи агресивно налаштованих протестувальників почали кидати каміння в поліцію. Тоді поліціянти задіяли водомети і сльозогінний газ. Пізніше в МВС Грузії заявили, що поліція застосувала «пропорційну силу в межах своїх повноважень», коли учасники протесту вдалися до «насильницьких методів» і намагалися увірватися в будівлю ЦВК. «Оскільки учасники протесту застосували насильницькі методи і не підкорилися вказівкам поліції, МВС застосувало відповідну силу в межах своїх повноважень», – йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, що, згідно з офіційними результатами, правляча партія «Грузинська мрія» отримала 48,23 відсотка голосів, а найбільша опозиційна партія «Єдиний національний рух» – 27,18 відсотка. Такі результати дають правлячій партії право сформувати уряд самостійно. Відтак вісім опозиційних партій, включно з ЄНР, заявили, що бойкотуватимуть парламент.

Опозиція звинувачує правлячу партію та її прихильників у купівлі голосів, погрозах на адресу виборців і спостерігачів і порушенні під час підрахунку голосів. Лідери «Грузинської мрії» відкидають висунуті проти партії звинувачення.