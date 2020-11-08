Словаччина закрила два пункти на кордоні з Україною через ковід.

Через погіршення епідемічної ситуації Словаччина обмежує в’їзд на свою територію і з понеділка закриває деякі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомила пресова служба Державної прикордонної служби України.

“Обмеження вводяться у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації у Словацькій Республіці і в Україні. Зокрема, словацькі прикордонники повідомляють, що з 09.00 (за київським часом) 9 листопада 2020 року буде тимчасово закрито пункт пропуску “Велке Слеменце”, з українського боку – “Малі Селменці”. Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску “Убля”, з українського боку – “Малий Березний”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у пункті пропуску “Вишнє Нємецке” (з українського боку – “Ужгород”) пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08.00 до 20.00 (за київським часом).

Усі подорожувальники під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR.

Згідно з інформацією ДПСУ, від проходження антигенного тесту звільняють осіб, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватимуть без обмежень.