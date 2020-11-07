Кулеба домовився зі Сійярто "перегорнути сторінку" після скандалу із аґітацією.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що він домовився з угорською стороною "перегорнути сторінку" після скандалу з втручанням угорських посадовців в українські вибори.

 

Про це Кулеба розповів після телефонних переговорів з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто. 

 

 

"Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами", - поінформував Кулеба на своїй Facebook-сторінці.

 

Обоє міністрів погодилися, що "треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог". "Немає альтернативи добросусідству українського та угорського народів і нашому спільному європейському та євроатлантичному майбутньому", - зауважив Кулеба.

 

Міністр поспілкувався з Сійярто після того, як написав угорському колезі смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над коронавірусом. Напередодні Сійярто отримав позитивний результат тесту на COVID-19. "Петер прочитав і передзвонив, подякував за підтримку. Ми нормально поговорили. Про роботу, ковід, життя і футбол. Звісно, і про останнє падіння в наших відносинах", - поділився Кулеба.

 

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав рішення "жалюгідним" і "нісенітницею".

 

07.11.2020

До теми

«Театр у кошику» знову вражає
Мирослав МАРИНОВИЧ
У цьому шаленому світі все-таки знаходяться люди, які попри все прагнуть творити для нас оази, де можна перепочити і набратися духовних сил
06.11.20 | | Штука
«Борис Годунов» у Цюриху
Кирило Карабиць
Оркестр і хор під час вистави звучали не з оркестрової ями, а з репетиційної зали, що розташована неподалік від оперного театру. За допомогою оптоволоконного кабелю синхронізований звук віртуально подавався зі швидкістю світла до оперного театру.
05.11.20 | | Штука
Викрадач душ
Володимир Шелухін
У давнину вірили, що зображення людини призводить до викрадення у неї душі. Можливо тому світлини, які робив мій дід, такі одухотворені.
05.11.20 | | Минуле
Індульґенція на свавілля
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність будь-якого суду не може тлумачитися таким чином, що він виключає протидію його свавільним рішенням.
05.11.20 | | Україна
David Bowie «The Man Who Sold The World» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Отого 4 листопада 1970 року, в день виходу альбому, Девіду Бові було 23 роки. Кажуть, що музиканти, та й усі митці загалом, створюють найгеніальніше у молоді роки. Щодо рокової музики – і щодо Девіда Бові – це свята правда
04.11.20 | | Минуле
Ті, що живуть в наших спогадах
Юрій Винничук
Звістка про те, що від епідемії помер уже не просто хтось далекий, а той, кого ти добре знав, пригнічує і викликає навіть почуття провини.
04.11.20 | | Дискурси
Росія після Путіна: до чого готуватись Україні?
Катерина Глущенко
Яким би не був трансформаційний сценарій для Росії після Путіна, він потребує від України та світу детального плану дій.
04.11.20 | | Україна
Затоплена тектонічна плита
Неподалік канадського узбережжя колись була третя океанічна плита.
04.11.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.