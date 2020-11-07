Кулеба домовився зі Сійярто "перегорнути сторінку" після скандалу із аґітацією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що він домовився з угорською стороною "перегорнути сторінку" після скандалу з втручанням угорських посадовців в українські вибори.

Про це Кулеба розповів після телефонних переговорів з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

"Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами", - поінформував Кулеба на своїй Facebook-сторінці.

Обоє міністрів погодилися, що "треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог". "Немає альтернативи добросусідству українського та угорського народів і нашому спільному європейському та євроатлантичному майбутньому", - зауважив Кулеба.

Міністр поспілкувався з Сійярто після того, як написав угорському колезі смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над коронавірусом. Напередодні Сійярто отримав позитивний результат тесту на COVID-19. "Петер прочитав і передзвонив, подякував за підтримку. Ми нормально поговорили. Про роботу, ковід, життя і футбол. Звісно, і про останнє падіння в наших відносинах", - поділився Кулеба.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав рішення "жалюгідним" і "нісенітницею".