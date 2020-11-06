У штаті Джорджія перераховуватимуть голоси.

А Джо Байден вже планував офіційно оголосити про свою перемогу на виборах.

В одному з вирішальних для підсумків президентських перегонів в США штаті Джорджія відбудеться перерахунок голосів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву секретаря штату Джорджія Бред Раффенсперґера (Brad Raffensperger), котрий, зокрема, очолює й тамтешню виборчу комісію.

За словами головного клерка цього американського штату, перерахунок голосів очікується через надто дрібний розрив між двома кандидатами – Дональдом Трампом (2 448 632 голоси) і Джо Байденом (2 450 193 голоси). «Відтак результат президентських виборів в Джорджії поки що не з’ясований», – підкреслив Раффенсперґер.

Довгий час в процесі підрахунку голосів у Джорджії і Пенсильванії чинний президент, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп випереджав свого конкурента, колишнього віцепрезидента й кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Проте у п’ятницю, шостого листопада, ситуація в обох названих штатах кардинально змінилася й Байден вирвався уперед. Штаб Трампа виступив зі заявою, що, мовляв, під час підрахунку були допущені порушення, тому необхідно здійснити перерахунок. Виборча комісія штату погодилася з цією вимогою.

Лідерства Байдена в штаті Джорджія вже б вистачило для перемоги на президентських виборах загалом. Тож очікувалося, що вже шостого листопада Байден оголосить про свою перемогу на виборах. А секретна служба США навіть встигла відрядити до нього додаткових аґентів в місто Вілмінґтон, штат Делавер, як того передбачають норми захисту президент-електа. Утім через рішення про порахунок голосів довелося відкласти оголошення нового президента.

На даний момент у Байдена так і залишається 253 гарантовані голоси електорів, у Трампа – 214.