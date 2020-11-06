У штаті Джорджія перераховуватимуть голоси.

А Джо Байден вже планував офіційно оголосити про свою перемогу на виборах.

 

 

В одному з вирішальних для підсумків президентських перегонів в США штаті Джорджія відбудеться перерахунок голосів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву секретаря штату Джорджія Бред Раффенсперґера (Brad Raffensperger), котрий, зокрема, очолює й тамтешню виборчу комісію.

 

За словами головного клерка цього американського штату, перерахунок голосів очікується через надто дрібний розрив між двома кандидатами – Дональдом Трампом (2 448 632 голоси) і Джо Байденом (2 450 193 голоси). «Відтак результат президентських виборів в Джорджії поки що не з’ясований», – підкреслив Раффенсперґер.

 

Довгий час в процесі підрахунку голосів у Джорджії і Пенсильванії чинний президент, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп випереджав свого конкурента, колишнього віцепрезидента й кандидата від  Демократичної партії Джо Байдена. Проте у п’ятницю, шостого листопада, ситуація в обох названих штатах кардинально змінилася й Байден вирвався уперед. Штаб Трампа виступив зі заявою, що, мовляв, під час підрахунку були допущені порушення, тому необхідно здійснити перерахунок. Виборча комісія штату погодилася з цією вимогою.

 

Лідерства Байдена в штаті Джорджія вже б вистачило для перемоги на президентських виборах загалом. Тож очікувалося, що вже шостого листопада Байден оголосить про свою перемогу на виборах. А секретна служба США навіть встигла відрядити до нього додаткових аґентів в місто Вілмінґтон, штат Делавер, як того передбачають норми захисту президент-електа. Утім через рішення про порахунок голосів довелося відкласти оголошення нового президента.

 

На даний момент у Байдена так і залишається 253 гарантовані голоси електорів, у Трампа – 214.

06.11.2020

До теми

«Борис Годунов» у Цюриху
Кирило Карабиць
Оркестр і хор під час вистави звучали не з оркестрової ями, а з репетиційної зали, що розташована неподалік від оперного театру. За допомогою оптоволоконного кабелю синхронізований звук віртуально подавався зі швидкістю світла до оперного театру.
05.11.20 | | Штука
Викрадач душ
Володимир Шелухін
У давнину вірили, що зображення людини призводить до викрадення у неї душі. Можливо тому світлини, які робив мій дід, такі одухотворені.
05.11.20 | | Минуле
Індульґенція на свавілля
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність будь-якого суду не може тлумачитися таким чином, що він виключає протидію його свавільним рішенням.
05.11.20 | | Україна
David Bowie «The Man Who Sold The World» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Отого 4 листопада 1970 року, в день виходу альбому, Девіду Бові було 23 роки. Кажуть, що музиканти, та й усі митці загалом, створюють найгеніальніше у молоді роки. Щодо рокової музики – і щодо Девіда Бові – це свята правда
04.11.20 | | Минуле
Ті, що живуть в наших спогадах
Юрій Винничук
Звістка про те, що від епідемії помер уже не просто хтось далекий, а той, кого ти добре знав, пригнічує і викликає навіть почуття провини.
04.11.20 | | Дискурси
Росія після Путіна: до чого готуватись Україні?
Катерина Глущенко
Яким би не був трансформаційний сценарій для Росії після Путіна, він потребує від України та світу детального плану дій.
04.11.20 | | Україна
Затоплена тектонічна плита
Неподалік канадського узбережжя колись була третя океанічна плита.
04.11.20 | | Наука
Мультитаскинг корелює з погіршенням пам'яті і уваги
У сучасному світі наш мозок перевантажений щоденним напливом найрізноманітнішої інформації. Чимало науковців вірять, що це шкодить когнітивним здібностям. 
03.11.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.