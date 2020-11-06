До Івано-Франківської районної ради пройшли шість партій.

У Франківську сьогодні, 7 листопада, оголосили офіційні результати виборів депутатів до Івано-Франківської районної ради. Туди пройшли висуванці ВО «Свобода», партії «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина», партії «За майбутнє», «Слуга народу» та «Платформа громад».
Фото www.ratusha.if.ua
Так, ВО «Свобода» отримала 59 841 голос виборців; «Європейська солідарність» – 33 700 голосів; ВО «Батьківщина» – 18 223 голоси; партія «За майбутнє» – 13 218 голосів; «Слуга народу» – 12 948; ВО «Платформа громад» – 12 829 голосів; УДАР – 7587; «Голос» – 6505.
54 мандати у новоствореній раді поділять наступним чином: ВО «Свобода» отримала 20 депутатських місць, «Європейська солідарність» – 12, «Батьківщина» – 7, партії «Слуга народу», «Платформа громад» та «За майбутнє» отримали по 5 депутатських місць.
Фото www.cvk.gov.ua
«Свобода»: Оксана Савчук, Микола Кліщ, Ігор Дейчаківський, Іван Кіф’як, Василь Соболь, Вікторія Дротянко, Михайло Смушак, Тарас Гурик, Михайло Сеньків, Роман Яковин, Галина Бринзей, Володимир Бойчук, Любов Атаманчук, Юлія Висоцька, Петро Гавриш, Ігор Лукинів, Віра Вацеба, Світлана Весна, Ігор Федоришин, Василь Попович.
«Європейська солідарність»: Вадим Войтик, Василь Трач, Володимир Князевич, Наталія Винник, Іван Вацеба, Марія Пліс, Володимир Озарко, Марія Проценко, Ірина Білецька, Галина Клейнота, Михайло Назар, Юрій Лозяк.
«Батьківщина»: Андрій Козак, Ігор Семків, Михайло Магун, Дмитро Сатур, Лідія Чекайло, Віктор Шутка.
«Платформа громад»: Тарас Виноградник, Галина Карп, Мирон Матейко, Василь Петришин, Володимир Стефанишин.
«За майбутнє»: Антоніна Мірус, Олександр Візінський, Віктор Денисюк, Ксенія Данилюк, Олег Головенський.
«Слуга народу»: Андрій Яворський, Леся Круп’як, Орест Рудницький, Андрій Рев’юк, Сергій Гаєвський.
06.11.2020