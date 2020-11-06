До Івано-Франківської районної ради пройшли шість партій.

 

У Франківську сьогодні, 7 листопада, оголосили офіційні результати виборів депутатів до Івано-Франківської районної ради. Туди пройшли висуванці ВО «Свобода», партії «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина», партії «За майбутнє», «Слуга народу» та «Платформа громад».

 

Фото www.ratusha.if.ua

 

Так, ВО «Свобода» отримала 59 841 голос виборців; «Європейська солідарність» – 33 700 голосів; ВО «Батьківщина» – 18 223 голоси; партія «За майбутнє» – 13 218 голосів; «Слуга народу» – 12 948; ВО «Платформа громад» – 12 829 голосів; УДАР – 7587; «Голос» – 6505.

 

54 мандати у новоствореній раді поділять наступним чином: ВО «Свобода» отримала 20 депутатських місць, «Європейська солідарність» – 12, «Батьківщина» – 7, партії «Слуга народу», «Платформа громад» та «За майбутнє» отримали по 5 депутатських місць.

 

Фото www.cvk.gov.ua

 

«Свобода»: Оксана Савчук, Микола Кліщ, Ігор Дейчаківський, Іван Кіф’як, Василь Соболь, Вікторія Дротянко, Михайло Смушак, Тарас Гурик, Михайло Сеньків, Роман Яковин, Галина Бринзей, Володимир Бойчук, Любов Атаманчук, Юлія Висоцька, Петро Гавриш, Ігор Лукинів, Віра Вацеба, Світлана Весна, Ігор Федоришин, Василь Попович.

 

«Європейська солідарність»: Вадим Войтик, Василь Трач, Володимир Князевич, Наталія Винник, Іван Вацеба, Марія Пліс, Володимир Озарко, Марія Проценко, Ірина Білецька, Галина Клейнота, Михайло Назар, Юрій Лозяк.

 

«Батьківщина»: Андрій Козак, Ігор Семків, Михайло Магун, Дмитро Сатур, Лідія Чекайло, Віктор Шутка.

 

«Платформа громад»: Тарас Виноградник, Галина Карп, Мирон Матейко, Василь Петришин, Володимир Стефанишин.

 

«За майбутнє»: Антоніна Мірус, Олександр Візінський, Віктор Денисюк, Ксенія Данилюк, Олег Головенський.

 

«Слуга народу»: Андрій Яворський, Леся Круп’як, Орест Рудницький, Андрій Рев’юк, Сергій Гаєвський.

 

06.11.2020

До теми

«Борис Годунов» у Цюриху
Кирило Карабиць
Оркестр і хор під час вистави звучали не з оркестрової ями, а з репетиційної зали, що розташована неподалік від оперного театру. За допомогою оптоволоконного кабелю синхронізований звук віртуально подавався зі швидкістю світла до оперного театру.
05.11.20 | | Штука
Викрадач душ
Володимир Шелухін
У давнину вірили, що зображення людини призводить до викрадення у неї душі. Можливо тому світлини, які робив мій дід, такі одухотворені.
05.11.20 | | Минуле
Індульґенція на свавілля
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність будь-якого суду не може тлумачитися таким чином, що він виключає протидію його свавільним рішенням.
05.11.20 | | Україна
David Bowie «The Man Who Sold The World» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Отого 4 листопада 1970 року, в день виходу альбому, Девіду Бові було 23 роки. Кажуть, що музиканти, та й усі митці загалом, створюють найгеніальніше у молоді роки. Щодо рокової музики – і щодо Девіда Бові – це свята правда
04.11.20 | | Минуле
Ті, що живуть в наших спогадах
Юрій Винничук
Звістка про те, що від епідемії помер уже не просто хтось далекий, а той, кого ти добре знав, пригнічує і викликає навіть почуття провини.
04.11.20 | | Дискурси
Росія після Путіна: до чого готуватись Україні?
Катерина Глущенко
Яким би не був трансформаційний сценарій для Росії після Путіна, він потребує від України та світу детального плану дій.
04.11.20 | | Україна
Затоплена тектонічна плита
Неподалік канадського узбережжя колись була третя океанічна плита.
04.11.20 | | Наука
Мультитаскинг корелює з погіршенням пам'яті і уваги
У сучасному світі наш мозок перевантажений щоденним напливом найрізноманітнішої інформації. Чимало науковців вірять, що це шкодить когнітивним здібностям. 
03.11.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.