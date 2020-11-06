Лукашенко заборонив пускати на батьківщину білорусів, котрі виїхали під час пандемії.

Заборона стосується лише виїзду на Захід, з Росії білорусам повертатися дозволено.

 

 

Олександр Лукашенко наказав не пускати до Білорусі співгромадян, котрі виїхали з країни під час пандемії. Про це він заявив на нараді про заходи протидії поширенню вірусних інфекцій, повідомляє білоруське державне агентство БелТА.

 

За словами Лукашенка, він доручив командувачу прикордонними військами не впускати до Білорусі не лише іноземців, а й білоруських громадян, котрі виїхали «за межі країни в цей непростий час». «Поїхали туди вчитися – нехай вчяться, працювати – нехай працюють. Ми ж не перешкоджали цьому. Тому нехай там працюють і виліковуються», – заявив він.

 

Олександр Лукашенко запевнив, що жодної політики в його новому розпорядженні немає. На його думку, деякі білоруси повертаються на батьківщину, щоб отримати недороге лікування.

 

«Ще не встигли з'явитися ефективні й надійні ліки від коронавірусу, а він вже мутував і став пристосовуватися до застосовуваних методів боротьби з ним. Так звана нова іспанка захоплює Західну Європу. Тому ми не могли залишати наші кордони для в'їзду в країну відкритими. Тим більше, що пік у нас в Білорусі не подолано. Жодної політики тут немає. Рішення серйозне, має обмежувальний характер. І це тимчасове рішення», – підкреслив білоруський лідер.

 

Лукашенко уточнив, що закриття кордонів стосується тільки тих білорусів, хто намагається в'їхати до країни зі Заходу, для Росії зроблено виняток. «І якщо ми говоримо про те, що кордони у нас закриті для тих, хто намагається до нас в'їхати з-за меж нашої країни (природно, з Заходу, з Росією у нас немає кордонів), це тому, що ми бачимо величезний спалах захворюваності. Я говорю не тільки про тести, які нам демонструють десятки і сотні тисяч хворих, а про реально хворих, особливо в сусідній Польщі», – зазначив білоруський лідер.

 

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що білоруські лікарі, котрі виїхали за кордон, щоб працювати, вже не зможуть повернутися назад.

 

06.11.2020

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