У Франківську продовжили дію «червоної» зони, а Львів і Тернопіль залишили у «помаранчевій».

Державна комісія ТЕБ і НС під час засідання сьогодні, 6 листопада, встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке починає діяти з понеділка, 9 листопада. У семи галицьких містах та сімнадцятьох районах діятиме «червона» зона карантину, зокрема її продовжили в Івано-Франківську, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.



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«Червоний» рівень встановлено:

В Івано-Франківській області – в містах Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, а також Галицькому, Городенківському, Косівському, Тисменицькому та Тлумацькому районах.

У Львівській області – у Миколаївському, Перемишлянському, Пустомитівському та Сокальському районах, за винятком м. Червоноград.

У Тернопільській області – у містах Бережани, Кременець та Чортків, а також Гусятинському, Заліщицькому, Монастириському, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському та Шумському районах.

У «червоній» зоні заборонено:



– робота громадського транспорту;



– відвідування шкіл, дитсадків, вишів;



– робота ТРЦ, кафе, ресторанів, спортзалів, хостелів, закладів культури; кінотеатри можуть бути заповнені максимум наполовину;



– проведення масових заходів;



– посадка на міжобласний транспорт (висадка дозволена); перетинати межу «червоної» зони можна лише власним транспортом.



У всіх інших містах та районах Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей з понеділка, 9 листопада, діятиме «помаранчева» зона карантину.

Фото https://moz.gov.ua

Нагадаємо, у «помаранчевій» зоні заборонені:

– робота хостелів, баз відпочинку та інших закладів з розміщення людей, крім готелів;

– проведення масових заходів за участі більше як 20 людей;

– у бібліотеках, музеях, фітнес-центрах, ТРЦ, магазинах може перебувати не більше 1 людини на 10 м2;

– максимальна заповненість ресторанів – 50%. Ресторани та кафе можуть працювати лише з 7:00 до 22:00;

– максимальна заповненість громадського транспорту – 50%.

У всіх регіонах, незалежно від рівня епіднебезпеки, обов'язково потрібно носити маски чи респіратори в громадських будівлях та транспорті, а також рекомендують мати з собою документи, що посвідчують особу.