У Франківську продовжили дію «червоної» зони, а Львів і Тернопіль залишили у «помаранчевій».

 

Державна комісія ТЕБ і НС під час засідання сьогодні, 6 листопада, встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке починає діяти з понеділка, 9 листопада. У семи галицьких містах та сімнадцятьох районах діятиме «червона» зона карантину, зокрема її продовжили в Івано-Франківську, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

 


Фото www.pravda.com

 

«Червоний» рівень встановлено:

 

В Івано-Франківській області – в містах Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, а також Галицькому, Городенківському, Косівському, Тисменицькому та Тлумацькому районах.

 

У Львівській області – у Миколаївському, Перемишлянському, Пустомитівському та Сокальському районах, за винятком м. Червоноград.

 

У Тернопільській області – у містах Бережани, Кременець та Чортків, а також Гусятинському, Заліщицькому, Монастириському, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському та Шумському районах.

 

У «червоній» зоні заборонено:


– робота громадського транспорту;


– відвідування шкіл, дитсадків, вишів;


– робота ТРЦ, кафе, ресторанів, спортзалів, хостелів, закладів культури; кінотеатри можуть бути заповнені максимум наполовину;


– проведення масових заходів;


– посадка на міжобласний транспорт (висадка дозволена); перетинати межу «червоної» зони можна лише власним транспортом.


У всіх інших містах та районах Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей з понеділка, 9 листопада, діятиме «помаранчева» зона карантину.

 

Фото https://moz.gov.ua

 

Нагадаємо, у «помаранчевій» зоні заборонені:

 

– робота хостелів, баз відпочинку та інших закладів з розміщення людей, крім готелів;

 

– проведення масових заходів за участі більше як 20 людей;

 

– у бібліотеках, музеях, фітнес-центрах, ТРЦ, магазинах може перебувати не більше 1 людини на 10 м2;

 

– максимальна заповненість ресторанів – 50%. Ресторани та кафе можуть працювати лише з 7:00 до 22:00;

 

– максимальна заповненість громадського транспорту – 50%.

 

У всіх регіонах, незалежно від рівня епіднебезпеки, обов'язково потрібно носити маски чи респіратори в громадських будівлях та транспорті, а також рекомендують мати з собою документи, що посвідчують особу.

 

06.11.2020

До теми

«Борис Годунов» у Цюриху
Кирило Карабиць
Оркестр і хор під час вистави звучали не з оркестрової ями, а з репетиційної зали, що розташована неподалік від оперного театру. За допомогою оптоволоконного кабелю синхронізований звук віртуально подавався зі швидкістю світла до оперного театру.
05.11.20 | | Штука
Викрадач душ
Володимир Шелухін
У давнину вірили, що зображення людини призводить до викрадення у неї душі. Можливо тому світлини, які робив мій дід, такі одухотворені.
05.11.20 | | Минуле
Індульґенція на свавілля
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність будь-якого суду не може тлумачитися таким чином, що він виключає протидію його свавільним рішенням.
05.11.20 | | Україна
David Bowie «The Man Who Sold The World» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Отого 4 листопада 1970 року, в день виходу альбому, Девіду Бові було 23 роки. Кажуть, що музиканти, та й усі митці загалом, створюють найгеніальніше у молоді роки. Щодо рокової музики – і щодо Девіда Бові – це свята правда
04.11.20 | | Минуле
Ті, що живуть в наших спогадах
Юрій Винничук
Звістка про те, що від епідемії помер уже не просто хтось далекий, а той, кого ти добре знав, пригнічує і викликає навіть почуття провини.
04.11.20 | | Дискурси
Росія після Путіна: до чого готуватись Україні?
Катерина Глущенко
Яким би не був трансформаційний сценарій для Росії після Путіна, він потребує від України та світу детального плану дій.
04.11.20 | | Україна
Затоплена тектонічна плита
Неподалік канадського узбережжя колись була третя океанічна плита.
04.11.20 | | Наука
Мультитаскинг корелює з погіршенням пам'яті і уваги
У сучасному світі наш мозок перевантажений щоденним напливом найрізноманітнішої інформації. Чимало науковців вірять, що це шкодить когнітивним здібностям. 
03.11.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.