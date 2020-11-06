США: Байден далі чекає на перемогу.

За минулу добу ситуація з виборами президента США якісно не змінилася: очікують перемогу Байдена в Аризоні, Неваді та Пенсильванії, перемогу Трампа на Алясці і практично реміс в Джорджії та в Північній Кароліні. Тобто очікують перемогу Байдена і перерахунок голосів.

Аризона (11 електорів) оголосила результати підрахунку наступних 4 відсотків підрахованих бюлетенів, довівши їх до 90%, і перевага Байдена там знову зменшилась з 2,8% до 1,4% – хоч, за майже загальною опінією аналітиків майже всіх новинних аґенцій, Байден таки має здобути там перемогу: пропорції пробайденівських і протрампівських округів серед тих десяти відсотків непорахованих голосів приблизно рівні, тому результат не мав би суттєво помінятися.

У Джорджії (16 електорів) оприлюднено дані підрахунку більше як 99% бюлетенів, Трамп випереджує Байдена на 9 тисячних (!) відсотка (463 голоси при майже 5 млн порахованих голосів), і цей розрив далі зменшується — на 66 голосів при кожній наступній підрахованій сотні. Непорахованими залишилися ще 4% голосів в окрузі Тейлор (Трамп там випереджає Байдена на 27%, але непорахованими лишилось лиш півтори сотні бюлетенів), 2% в окрузі Клейтон біля Атланти (там Байден має перевагу в 71% і лишилося ще близько трьох тисяч бюлетенів) і ще кілька тисяч в інших округах; якщо пропорції непорахованих голосів в окрузі будуть такими ж, як і порахованих, то Байден мав би виграти з перевагою в кілька сотих відсотка.

ОНОВЛЕНО: так і сталося, після підрахунку в окрузі Клейтон Байдон випередив в Джорджії Трампа на 917 голосів. Без перерахунку голосів тут не обійдеться.

У Неваді (6 електорів) відсоток підрахованих бюлетенів за вчора, попри обіцянку виборчої комісії, практично не змінився (в межах тих самих 89%): але Байден дещо збільшив свою перевагу – до 11,4 тисячі голосів (0,9%). Найбільший округ штату Кларк з центром у Лас-Вегасі обіцяє закінчити підрахунок нині ополудні (наш вечір), і це має забезпечити перемогу Байдена: саме там зосереджені 76% непорахованих бюлетенів, а в тих, що там пораховані, Байден має перевагу у 8%.

Відрив Трампа в Пенсильванії (20 електорів) продовжує знижуватися. Після підрахунку 95% голосів у нього перевага в 0,3% (при 89% вона була 2,6%). Якщо існуючий тренд продовжиться, то з оприлюдненням підрахунку наступного одного-двох відсотків голосів Байден вийде в лідери і при 100% буде мати перевагу в кілька відсотків.

У Північній Кароліні (15 електорів) за добу ситуація не змінилася: підраховано 95% бюлетенів, відрив Трампа становить 1,4% голосів, а серед підрахованих поштових бюлетенів співвідношення більше на користь Байдена (51,7% проти 47,2%), що урівнює шанси на перемогу обом кандидатам. Тут теж можна очікувати перерахунку голосів.

На Алясці (3 електори) за добу ситуація теж не змінилася: підраховано лиш 56% бюлетенів, але ніхто не сумнівається в перемозі тут Трампа (наразі від має 62,9%).

У більшості республіканців у Сенаті сумнівів ніби нема, але цілком можливо, що для цього їм потрібен буде в Джорджії другий тур виборів – в силу специфіки тамтешніх законів вибору сенаторів (більше як 50% голосів).

Отже, для перемоги у виборах Байдену треба перемогти у Пенсильванії або у двох інших хитких штатах. І довести свою перемогу в судах.