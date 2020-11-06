У Словаччині затримали колишніх високорангових правоохоронців.

Це пов’язано з розслідуванням вбивства журналіста Яна Куцяка.

 

   

 

Через понад два з половиною роки після вбивства в Словаччині журналіста Яна Куцяка затримано кілька колишніх високопоставлених поліціянтів. Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk. В ході операції «Очищення» (Očistec) спецпідрозділ поліції NAKA провів обшуки за підозрою в організації злочинного об'єднання, повідомила в четвер, 5 листопада, спеціальна прокуратура Словаччини з питань організованої злочинності.

 

Розслідування ведеться щодо кількох осіб, заявили представники прокуратури, не назвавши при цьому прізвищ і не повідомляючи деталей звинувачення.

 

Тим часом словацькі ЗМІ припускають, що операція пов'язана зі справою про вбивство Яна Куцяка, після якої було звільнено кількох високопоставлених поліціянтів. Зокрема, телеканал Markiza випустив в ефір кадри, на яких видно, як поліціянти проводять обшук в будинку колишнього начальника поліції Тібора Гашпара (Tibora Gašpara) і затримують його. Інші ЗМІ задокументували затримання колишнього глави антикорупційного підрозділу Роберта Краймера (Róbert Krajmer), колишнього глави NAKA Петера Грашка (Peter Hraško) та інших колишніх керівників словацьких правоохоронних органів.

 

Нагадаємо, що 27-річний журналіст Ян Куцяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в лютому 2018 року біля свого будинку за 65 кілометрів від Братислави. Куцяк проводив журналістське розслідування, щоб виявити зв'язки наближених тодішнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, котрі були пов'язані з мафією.

 

Вбивство журналіста викликало хвилю протестів в Словаччині, внаслідок чого до демісії подали керівник уряду країни, два його помічника, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадаріч.

06.11.2020

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