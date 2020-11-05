У Львові представили концепцію перепланування руху площею Івана Франка.

У Львівській міськраді представили остаточний варіант реконструкції пл. Івана Франка у центрі міста, яку планують розпочати наступного року. Мешканцям пропонують долучитися до обговорення проєктної пропозиції, що передбачає облаштування транспортних смуг довкола скверу у вигляді «трикутника» без поворотів ліворуч, які є зараз. Про це сьогодні, 5 листопада, під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

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На сьогодні площа Івана Франка у Львові - одна з найважливіших історичних площ міста, що має визначний архітектурний ансамбль та суттєве транспортне значення. Водночас вона є складним транспортним вузлом, де сходяться магістральні вулиці та пролягають сім маршрутів громадського транспорту. Проте, за оцінкою фахівців, рух громадського транспорту часто блокують приватні авто. Хаотичні зупинки та паркування ускладнюють рух пішоходів та транспорту. Бракує пішохідних переходів на ключових напрямках. Площа стала незручною і як пересадковий вузол: пересадка між зупинками на площі та зупинками біля Стрийського ринку є складною і нелогічною. Також через захаращеність кіосками втрачається архітектурна привабливість скверу на площі, він деградує як громадський простір.

«На той момент, коли облаштовували пл. Франка, була зовсім інша кількість транспорту у місті, тому на сьогодні це планування не справляється зі своєю функцією транспортного вузла. А через це зараз маємо багато заторів і різних проблем при перетині цього місця», – зазначив Андрій Білий.

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У ЛКП «Львівавтодор» попередньо розробили 12 варіантів руху транспортних потоків на площі із різною конфігурацією смуг, розташуванням зупинок та організацією руху на перехресті. Після моделювання усіх варіантів виявилося, що оптимальним способом збільшити пропускну здатність для транспорту на площі І. Франка є запровадження руху по трикутнику з влаштуванням трьох смуг та прибиранням існуючих поворотів вліво.

«Трикутник» тут є ефективнішим ніж кільце, або т-подібне перехрестя. Із т-подібним перехрестям може бути трошки краща пропускна здатність, однак довелося б зруйнувати історичний вигляд площі. А площа цікава тим, що має багато цінних архітектурних елементів, які необхідно зберегти», – прокоментував чиновник.

Розробники пропонують розглядати цей вузол у комплексі з перехрестям з вул. Волоської, вул. Зарицьких, вул. Вітовського, і з вул. Стрийської, вул. Шота Руставелі та вул. Свєнціцького. Адже від того, наскільки синхронно будуть працювати перетини з цими вулицями, може працювати ефективніше в цілому транспортний вузол на площі Франка. Відтак, частину лівих поворотів вирішили прибрати, бо це гальмувало весь потік.

Фото https://zaxid.net

«Наприклад, в напрямку від Сихова до вул. Вітовського не буде лівого повороту, а можна буде з вул. Волоської повернути на вул. Зарицьких і виїхати на вул. Вітовського. Аналогічно лівий поворот від вул. Сахарова по вул. Вітовського на вул. Франка і в центр теж забрали, і буде прямий рух. Натомість для лівого повороту з центру на Сихів пропонуємо окрему смугу. Завдяки таким змінам очікуємо, що на 20 - 30% збільшиться пропускна здатність і надамо перевагу громадському транспорту – щоб він курсував за графіком і не залежав від заторів. Також збережено пішохідний простір і буде оновлений сквер», – пояснив Андрій Білий.

За його словами, запропоновані рішення винесені на громадське обговорення містян. Свої пропозиції мешканці можуть подавати у зручний спосіб, зокрема, звернувшись на «Гарячу лінію міста», або залишивши коментар під відео на YouTube-каналі Андрія Білого.

