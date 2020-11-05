Президент Косова подав до демісії.

Його й 9 інших колишніх бойовиків Армії визволення Косова звинувачували у воєнних злочинах.

 

 

Президент Республіки Косово Хашим Тачі в четвер, п’ятого листопада, оголосив про свою демісію. Про це повідомило сербське видання «Политика». Напередодні стало відомо, що Спеціальна прокуратура щодо Косова в Гаазі підтвердила звинувачення проти нього в скоєнні воєнних злочинів в 1998-1999 роках під час збройного сербсько-косовського конфлікту.

 

Про відставку Тачі оголосив на прес-конференції в Приштині. Водночас він відкинув звинувачення у воєнних злочинах. При цьому раніше він обіцяв піти у відставку, якщо прокуратура буде на них наполягати.

 

Тимчасово виконувати обов'язки президента, як очікують, буде голова Скупштини Косова – тамтешнього парламенту – Вйоса Османі.

 

Нагадаємо, що спецпрокуратура, яка функціонує при відповідному трибуналі в Гаазі, в червні цього року висунула звинувачення проти президента Косова Хашима Тачі у низці злочинів проти людяності та воєнних злочинах, включно з вбивствами. 

 

Окрім Тачі, звинувачення стосується й дев'яти інших колишніх бойовиків Армії визволення Косова, зокрема ексспікера косовського парламенту Кадрі Веселі. У заяві вказано, що президента Тачі та інших підозрюваних звинувачують за 10-ма пунктами. «В обвинувальному акті стверджується, що вони несуть відповідальність за вбивство майже 100 осіб, в тому числі косовських албанців, сербів, ромів і представників інших етнічних груп, а також політичних супротивників», – відзначили в спеціалізованій прокуратурі. Інші звинувачення охоплюють викрадення людей, переслідування і тортури.  

 

Хашим Тачі був одним зі засновників Армії визволення Косова, яка діяла в період війни за незалежність краю від Сербії в 1998–1999 роках. З 2000 року він є головою Демократичної партії Косова. У 2008–2014 роках Тачі обіймав посаду прем'єр-міністра республіки, потім очолював МЗС. На початку 2016 року його було обрано президентом Косова. Напередодні в Приштині за сприяння сил безпеки місії Євроунії з підтримки законності був затриманий колишній спікер парламенту Косова Якуп Краснічі – також за запитом гаазької спецпрокуратури.

 

Спецпрокуратура в Гаазі висунула звинувачення проти Тачі, колишнього голови косовського парламенту Кадрі Весели і ще кількох діячів в червні нинішнього року. Їх підозрюють в причетності до вбивств близько ста осіб, а також до викрадень, переслідуванням і катуванням людей під час або після завершення збройного конфлікту в Косові. Слідство зазначає, що жертвами злочинів були представники різних етнічних груп, в тому числі косовські албанці, серби, роми. Списки жертв містять також політичних супротивників, зазначає Балканська служба Радіо Свобода.

 

Тачі і Весели входили в керівництво Визвольної армії Косова – воєнізованого об'єднання косовських албанців, які військовими методами домагалися незалежності від Югославії в кінці 1990-х років. Операції сербської поліції та югославської армії в бунтівній провінції супроводжувалися масовими порушеннями прав людини. Після втручання в конфлікт навесні 1999 року сил НАТО, Белград втратив контроль над територією Косова, в область було введено міжнародний миротворчий контингент. У 2008 році Косово проголосило незалежність, визнану приблизно 60 відсотками учасників світової спільноти. Незалежності Косова, крім Сербії, не визнають Росія, Китай і ряд країн ЄС, зокрема, Іспанія і Словаччина.

 

Нещодавно Косово і Сербія за посередництва США домовилися про нормалізацію торговельно-економічних відносин, без формального визнання незалежності з боку Белграда.

 

Звинувачення проти Тачі вивчатиме Спеціальний міжнародний трибунал щодо Косова, який був створений в Нідерландах в 2015 році, проте формально є частиною косовської правової системи. Приводом стала опублікована за кілька років до цього доповідь ПАРЄ. У ній стверджували, що члени Визвольної армії Косова в кінці 1990-х і на початку 2000-х років були причетні до серйозних злочинів, таких як наркоторгівля, викрадення і вбивство людей.

05.11.2020

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