Об’єднану Галицьку митницю ліквідували.

 

Кабмін та Державна митна служба України припинили існування об’єднаної Галицької митниці, діяльність якої поширювалася на три західноукраїнські області. Унаслідок реорганізації буде утворено Львівську митницю, зона діяльності якої охопить лише Львівську область.

 

Фото www.facebook.com/GLcustomsUA

 

У Галицькій митниці сьогодні, 5 листопада, повідомили про початок її реорганізації на виконання постанови Кабміну та наказів Держмитслужби.

 

«30 жовтня 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис щодо рішення про припинення Галицької митниці Держмитслужби як юридичної особи внаслідок її реорганізації», – зазначено в офіційному повідомленні.

 

Вимоги кредиторів до Галицької митниці Держмитслужби прийматимуть до кінця 2020 року за адресою: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 1.

 

Фото www.facebook.com/GLcustomsUA

 

Перед ліквідацією Галицька митниця оприлюднила дані про зовнішньоекономічну діяльність у зоні її дії за 10 місяців 2020 року. Так, у період з січня по жовтень 2020-го кількість суб'єктів ЗЕД зросла на 8,6% до 7,5 тис. Товарообіг сягнув 163,6 мільярда гривень, що на 2,1% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Експорт за десять місяців 2020 року становить 56,8 мільярда гривень, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, а імпорт – 106,8 мільярда гривень, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

 

Зазначимо, 30 жовтня виконання обов’язків начальника Галицької митниці Держмитслужби було покладене на заступника начальника Галицької митниці Держмитслужби Ярослава Скоромного. Попереднього керівника об’єднаної Галицької митниці, який перебував на посаді з 13 листопада 2019 року, Володимира Цибака звільнили з посади 23 жовтня.

 

05.11.2020

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