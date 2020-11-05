США: Сенат – за республіканцями, Байден далі фаворит, але підрахунок триває.

У Вісконсині (10 електорів) та Мічигані (16 електорів) результати ще не оголошені, але вже підраховані голоси забезпечують перемогу Байдена. З врахуванням перемоги у цих штатах та в Аризоні (хоч стосовно цього штату з'явились сумніви) Байден має в Колегії виборців 264 голоси, до перемоги бракує 6, тобто перемоги ще в одному з хитких штатів. Без Аризони йому необхідна перемога в Пенсильванії або у двох інших хитких штатах.

У Мічигані підраховано 5 493,4 тис. голосів, залишилось близько відсотка (50-60 тисяч), але це менше від існуючого розриву 134,6 тисяч в порахованих бюлетенях; перевага Байдена тут 2,4% (50,4% проти 48%).

У Вісконсині перевага Байдена 0,6%, 20,5 тисяч голосів, не оприлюднені результату підрахунку менше як 1% (близько 30 тисяч бюлетенів), але низка провідних аґенцій, посилаючись на свої джерела, повідомили про перемогу Байдена у цьому штаті.

Аризона (11 електорів) оголосила результати підрахунку наступних 4 відсотків підрахованих бюлетенів, довівши їх до 86%, і перевага Байдена там драматично зменшилась з 5,0% до 2,8% – хоч за загальною опінією аналітиків майже всіх новинних аґенцій Байден там мав здобути сенсаційну перемогу. Результати 86% були несподівані ще й тому, що серед поштових бюлетенів Байден випереджає Трампа на 7,5% (53,1% vs 45,6%). Комісія обіцяє опублікувати нові дані в найближчі години.

У Джорджії (16 електорів) оприлюднено дані підрахунку 95% бюлетенів, Трамп випереджує Байдена на пів відсотка (23 тисячі голосів), але цей розрив різко зменшується при збільшенні відсотка підрахованих бюлетенів – при 92% він становив 2,2%: серед підрахованих поштових бюлетенів Байден випереджає Трампа 52% проти 47%. Джорджія стала четвертим штатом, де кампанія Трампа хоче оскаржувати результати в суді. До цього позови були подані в Вісконсині, Пенсильванії і Мічигані.

У Неваді (6 електорів) у Байдена є зовсім невелика перевага в 7,6 тисячі голосів (0,6%) при 86% підрахованих бюлетенів. Нові дані будуть оголошені в четвер увечері.

Помітний відрив Трампа в Пенсильванії (20 електорів) продовжує знижуватися. Після підрахунку 89% голосів у нього перевага в 2,6%, при 84% вона була 5,1%. Якщо існуючий тренд, що чітко спостерігається від підрахунку 75% і далі, продовжиться, то при 93% Байден вийде в лідери і при 100% його перевага буде 3-5%. Серед підрахованих поштових бюлетенів співвідношення 78,4% проти 20,7% на користь Байдена.

У Північній Кароліні (15 електорів) після підрахунку 95% бюлетенів відрив Трампа становить 1,4% голосів і він збільшується: до 85% перевага була за Байденом. Однак серед підрахованих поштових бюлетенів співвідношення більше на користь Байдена (51,7% проти 47,2%), проста апроксимація дає тут приблизно рівні шанси на перемогу обом кандидатам.

На Алясці (3 електори) підраховано лиш 56% бюлетенів, але ніхто не сумнівається в перемозі тут Трампа (наразі від має 62,9%)

Республіканцям вдалося зберегти більшість у Сенаті – таким чином, розклад в Конгресі фактично не зміниться, незважаючи на сподівання демократів та прогнози аналітиків.

Згідно з попередніми оцінками, фреквенція на цих виборах стала рекордною за останні 120 років: за даними US Election Project, вона сягнула 66,9%.